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台中草悟道日式老宅「網美景點」開箱 轉身為日系職人家具店

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
香港家具品牌ALOT LIVING插旗台中西區大和路，將日式官邸打造成家具展演空間。記者趙容萱／攝影
香港家具品牌ALOT LIVING插旗台中西區大和路，將日式官邸打造成家具展演空間。記者趙容萱／攝影

台中市草悟道生活圈大和路上一棟日治時期官邸近日華麗轉身，成為網美新景點，吸引不少人探問。香港高端家具品牌ALOT LIVING開箱，台中店今開幕，打造成80坪、逾10品牌的日本職人家具展演空間，開幕首日即吸引民眾參觀、選購。

台中市草悟道生活圈內的西區模範街、民權路、大和路一帶昔日為「大和村」， 如同日本京都的棋盤狀街道，目前仍保留許多日式建築，例如日式官邸、日本料理店等林立。

坐落在台中西區大和路的ALOT LIVING，前身是一棟充滿歷史韻味的日治時期官邸，由王啟德操刀室內設計，融合建築的文化脈絡與當代語彙，邀請家具品牌HIRASHIMA社長平島美奈子來台布置展區，透過寬敞留白與光線引導，讓每個品牌擁有獨立的展示情境。

ALOT LIVING台中店今開幕，邀請日本家具品牌包括ISU WORKS山上木工社長山上裕一郎、德椅子製作所ISUTOKU社長鷺池博行及設計師山田佳一朗等人，共同參與「椅與椅」座談會。

創辦人王啟德說，ALOT初衷為賦予木材第二生命，打造傳世家具，堅持「原創設計、高品質耐用、符合世界頂級無毒安全標準」三大核心，嚴選來自日本各地、擁有深厚工藝底蘊的選品，ALOT海外首家旗艦店設於台北民生社區富錦街，在台中展店，是ALOT創立10周年的重要里程碑。

王啟德指出，台中國際企業主、企業二代對空間質感與設計品味高度講究，對日本職人家具的品質和品味高度認同。然而，台中市場上仍少見主打「高階原創選品」的家具專門店，ALOT看見這塊市場的藍海，決定以台中為據點，深耕在地，也讓重視生活美學的消費者，不必再遠赴外地，即可感受日式工藝的魅力。

香港家具品牌ALOT LIVING台中店今開幕，舉辦「椅與椅」座談會。記者趙容萱／攝影
香港家具品牌ALOT LIVING台中店今開幕，舉辦「椅與椅」座談會。記者趙容萱／攝影
香港家具品牌ALOT LIVING插旗台中西區大和路，將日式官邸打造成家具展演空間。記者趙容萱／攝影
香港家具品牌ALOT LIVING插旗台中西區大和路，將日式官邸打造成家具展演空間。記者趙容萱／攝影
香港家具品牌ALOT LIVING插旗台中西區大和路，將日式官邸打造成家具展演空間。記者趙容萱／攝影
香港家具品牌ALOT LIVING插旗台中西區大和路，將日式官邸打造成家具展演空間。記者趙容萱／攝影
香港家具品牌ALOT LIVING插旗台中西區大和路，將日式官邸打造成家具展演空間。記者趙容萱／攝影
香港家具品牌ALOT LIVING插旗台中西區大和路，將日式官邸打造成家具展演空間。記者趙容萱／攝影
ALOT LIVING創辦人王啟德（右）說，在台中展店，是品牌創立10周年的重要里程碑。記者趙容萱／攝影
ALOT LIVING創辦人王啟德（右）說，在台中展店，是品牌創立10周年的重要里程碑。記者趙容萱／攝影

草悟道 台中市

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