快訊

不只南海海槽地震！日本這區驚見活動斷層 專家：恐釀規模7強震

Andy選擇背對家寧！昔日情侶出庭0互動 媒體闖偵查庭遭驅離

畫面曝光！竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 女同事嚇壞600人尷尬

彰化縣聲音照相抓噪音開單2440張 彰市中山路排第一

中央社／ 彰化18日電

彰化縣環保局執行聲音照相執法，民國112年9月啟用至今，全縣開出2440張罰單，彰化市中山路開出592張排第一，環保局指出，此路段車流量高，常有機車經過成熱點。

彰化縣環保局今天發布新聞稿指出，環保局從112年9月開始推動聲音照相執法，其中有9套設備為固定地點，另2套設備設置地點不固定，至於取締路段則有彰化市中山路與公園路、員林市員林大道及山腳路、芬園鄉縣道139線等路段。

環保局統計，推動聲音照相科技執法至今，總計開出2440張罰單，其中彰化市中山路台1線路段因車流量高，開出592張罰單排名第一；至於被開罰單對象主要為重型機車及改造過排氣管的車輛，也有不少來自外縣市車主跨區追求速度快感，卻在彰化遭取締。

環保局指出，設置移動式聲音照相執法路段，會在前方100至300公尺設置警示牌，提醒駕駛降低音量，呼籲民眾不要改裝車輛或故意拉高引擎轉速製造噪音妨礙環境安寧，以免違反噪音管制法，違者將處新台幣1800元至3600元罰鍰，並限期改善。

罰單 環保局

延伸閱讀

竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 網驚：連衣服都省了

影／中油高雄大林廠火警 環保局：空品無影響

彰化縣聲音照相今年取締296件 以這路段吃最多罰單

參訪單車之城哥本哈根 王惠美規畫提升彰化綠色運輸

相關新聞

台中大雅第6公墓遷葬祈福 將轉型成綠地公園

台中市大雅第6公墓因設置年代久遠且禁葬多年，墓地雜草叢生，民政局與建設局推動墓地活化，今天舉行遷葬開工祈福典禮，民政局長...

台中機場新增2公車路線下半年啟用 連接台中車站水湳轉運中心

台中國際機場出入境人數在疫情過後逐漸回升，去年突破200萬人次，市府為了因應持續成長的旅客數量，規畫2條連接機場的市區公...

茶改場南遷惹議 游顥轟賴政府犧牲南投換綠友友利益

茶業改良場南遷計畫引發爭議。立委游顥今天嚴厲批評，農業部在場址評估過程中，忽視全台最主要茶葉產區南投縣，直接選定嘉義，讓...

鏡頭君我來了！ 受天宮直播爆紅 香客搶拍當信仰紀念照

南投縣松柏嶺受天宮香火鼎盛，廟埕尾新出現的「鏡頭君」也成了焦點，這支架在廟埕、全年無休YouTube直播的攝影機，讓信眾...

影／南投草屯首家公辦托嬰中心今起開放報名 費用平價

南投縣政府改造草屯土城國小閒置空間為托嬰中心，是草屯鎮第一所公辦民營托嬰中心，7月正式營運，將收托2個月至2歲孩童共20...

台中東勢埤豐橋改建工程進度超前 8月底可提前通車

台中東勢區埤豐橋是連接東勢、豐原 、石岡、后里與卓蘭的交通要道，921大地震時曾遭受嚴重損害，橋梁結構與耐洪能力逐漸減弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。