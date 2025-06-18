彰化縣聲音照相抓噪音開單2440張 彰市中山路排第一

彰化縣環保局執行聲音照相執法，民國112年9月啟用至今，全縣開出2440張罰單，彰化市中山路開出592張排第一，環保局指出，此路段車流量高，常有機車經過成熱點。

彰化縣環保局今天發布新聞稿指出，環保局從112年9月開始推動聲音照相執法，其中有9套設備為固定地點，另2套設備設置地點不固定，至於取締路段則有彰化市中山路與公園路、員林市員林大道及山腳路、芬園鄉縣道139線等路段。

環保局統計，推動聲音照相科技執法至今，總計開出2440張罰單，其中彰化市中山路台1線路段因車流量高，開出592張罰單排名第一；至於被開罰單對象主要為重型機車及改造過排氣管的車輛，也有不少來自外縣市車主跨區追求速度快感，卻在彰化遭取締。

環保局指出，設置移動式聲音照相執法路段，會在前方100至300公尺設置警示牌，提醒駕駛降低音量，呼籲民眾不要改裝車輛或故意拉高引擎轉速製造噪音妨礙環境安寧，以免違反噪音管制法，違者將處新台幣1800元至3600元罰鍰，並限期改善。