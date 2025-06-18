南投首座林業永續利用基地產木顆粒 減碳排創造就業

林業生產過程中，小徑木、枝條、木作加工邊角料以往被視為廢棄物，南投林業分署在水里設立首座永續利用基地，透過剩餘資材循環再利用壓製木顆粒等，有效減少碳排，也為部落創造工作機會。

促進林業資源永續利用、創造丹大地區綠色循環經濟，農業部林業及自然保育署南投分署在水里鄉益則坑設置「丹巒之森」林業永續循環利用基地，今天揭牌啟用；過去被視為林地廢棄物的小徑木、枝條、木作加工邊角料，透過多元循環再利用，變成具附加價值綠色資源，減少碳排，也為部落創造收益與工作機會。

林業及自然保育署長林華慶出席表示，推動國產材政策以來，逐步強化國產木材供應能量，在永續森林經營基礎下，導入科學管理與創新技術，確保林木在地生產與尊重自然生態；透過基地啟用，與丹大地區居民建立更深厚共好共榮關係，並讓山林資源永續利用。

南投林業分署長李政賢說，循環利用產出的木顆粒、精油、木製品、板材，已辦理「產銷監管鏈」驗證，證明丹大地區的林木生產及循環利用符合國際永續理念，「丹巒之森」林業永續循環利用基地啟用，也象徵林業經營與部落發展可一起走向永續共好。

南投分署說明，基地串聯丹大地區國產林木資源，成為集儲放、初級加工、在地利用的多功能基地，林業生產過程枝條、邊材及小徑木，將在此破碎、壓製木顆粒（生質燃料）、萃取精油，結合丹大部落木工培訓生產基地人才，打造林木循環利用經濟鏈。