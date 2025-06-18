茶改場南遷惹議 游顥轟賴政府犧牲南投換綠友友利益

茶業改良場南遷計畫引發爭議。立委游顥今天嚴厲批評，農業部在場址評估過程中，忽視全台最主要茶葉產區南投縣，直接選定嘉義，讓人質疑政府決策遭「綠友友」把持，將資源傾斜給特定權貴，淪為政策包裝下的利益輸送。

游顥指出，茶改場肩負台灣茶產業的改良、研究與推廣工作，更應該深入輔導各地茶區發展特色，協助地方打造優質產業鏈。然而此次選址卻跳過全台茶葉種植面積最大、茶區分布最廣的南投縣，完全無視產業實況與在地需求。

他強調，南投縣13個鄉鎮皆有茶園分布，種植金萱、翠玉、烏龍、四季春等多元茶種，不僅總產量佔全台四成以上，茶葉農藥殘留檢驗更長年維持零檢出，顯示產業品質深獲消費者信賴。若以面積計算，南投更是嘉義的三倍以上，卻遭政策冷落，讓人憤慨。

游顥呼籲，農業部「回頭是岸」，停止把政策當成特定集團的工具。他直言，民進黨執政以來弊案不斷，如今在大罷免氣氛濃厚之際，仍執意將資源分配給特定利益團體，不僅社會觀感極差，更顯示制度性腐敗問題已深植政府運作。