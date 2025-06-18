台中機場新增2公車路線下半年啟用 連接台中車站水湳轉運中心

台中國際機場出入境人數在疫情過後逐漸回升，去年突破200萬人次，市府為了因應持續成長的旅客數量，規畫2條連接機場的市區公車路線，分別是「台中國際機場往返水湳轉運中心」與「台中國際機場直達台中車站」，預計今年下半年上路。

根據台中國際機場公開資料，疫情前2019年旅客人數為282萬人次，疫情開始後人數大為跌落，最低時2021年只有58萬人次；2022年開始逐年回升，從93萬、149萬到去年的212萬人次。

交通局長葉昭甫表示，台中機場出入境旅客穩定成長，星宇航空去年進駐，新闢日本、越南等熱門觀光航線，也帶來許多來台旅客，公共運輸需求日益上升，交通局規畫2條機場公車路線，將在今年下半年陸續啟用。

交通局說明，第一條路線「台中國際機場─水湳轉運中心─台中國際機場」，串聯未來重要的交通樞紐水湳轉運中心，轉運中心預計明年初完工，待招標、啟用後將成為中部地區重要的客運、轉乘與捷運銜接據點，附近也有會展中心、綠美圖和大巨蛋等重大建設。

第二條路線是「台中國際機場─台中車站」。葉昭甫指出，目前機場直達台中車站的公車班次僅302路公車，還要繞到沙鹿，對前往市區的觀光客與商務客不太方便，因此規畫這條直通台中車站的公車路線，旅客到商辦地區、觀光景點與舊城區更省時。

交通局表示，新規畫的2條公車路線將採取固定班次，會配合航班抵達時間動態調整，強化轉乘效率，車輛內設置大型行李放置空間，提升國際旅客的乘車體驗；目前機場的聯外公車路線有19條，加上這2條後達到21條，每日發車班次共約520班，從上午5時到晚上11時都有公車。

交通局補充，2條新規畫路線已通過市區汽車客運審議委員會審查，目前上網公告，若招標順利，最快7月底試營運，年底前上路，既提供更高效的接駁服務，也讓台中國際機場成為理想的交通樞紐；市府會視旅客使用情形與機場航班的發展，滾動式檢討，持續優化路線與班次。