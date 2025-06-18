台中大雅第6公墓遷葬祈福 將轉型成綠地公園

台中市大雅第6公墓因設置年代久遠且禁葬多年，墓地雜草叢生，民政局與建設局推動墓地活化，今天舉行遷葬開工祈福典禮，民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕到場祈求工程順利圓滿，預計今年底完工後點交建設局開闢公園綠地，成民眾運動休憩的去處。

吳世瑋表示，隨火化日益普及與環保葬觀念逐漸興起，民眾對喪葬方式的選擇也愈加多元，在盧秀燕市長任內，市府已新建10多萬個納骨櫃位，容量充足，可充分滿足市民需求。

他說這次大雅第6公墓遷葬墓地活化，象徵城市空間的更新與轉型，未來此地將轉化為綠意盎然的休憩場域，讓家長帶著孩子經過時，不再需要刻意迴避，傳統墓地華麗轉身，成為居民安心親近的大雅新地景。

吳世瑋表示，市府為加速老舊墓地活化再利用，視地方發展及需地機關需求持續規劃殯葬設施轉型，將傳統公墓規劃禁葬及遷葬轉為其他用途，促進土地活化運用，自盧秀燕市長上任以來，市府已完成19處公墓遷葬，其中已有17處轉型公園綠地；另霧峰2綠美化及梧棲第7公墓開闢公園並興建活動中心工程持續推進中。此外，今年持續推進大雅第6公墓及神岡第2、3、8公墓遷葬轉型公園綠地。

台中市生管處長柯宏黛表示，大雅第6公墓占地約2.36公頃，位於大雅、潭子與北屯交界，鄰近昌平路與民族路，人車往來頻繁。公墓自民國103年禁葬後，雜草叢生，影響環境衛生與市容景觀，也阻礙地方發展。

市府去年7月3日至10月2日受理民眾認領與起掘作業，經查估共需遷葬489座墳墓，其中民眾認領、有主墳墓共184座，認領率近38%。未認領者將由生命禮儀管理處統一遷移至西屯區崇恩堂安置，供後續認領，兼顧尊重先人與城市轉型需求。

大雅區西寶里長劉孝民表示，大雅第6公墓位於人車頻繁的昌平路旁，地方民眾長期盼望此處能轉型為綠地公園，改善生活品質並提升市容。

生管處說明，截至今年5月底，台中現有152處公墓中(不含和平區11處)，已禁葬76處，部分禁葬8處，禁葬率達55.26%，市府持續查估其他墓區並辦理遷葬，並視地方發展及需地機關需求持續規劃殯葬設施轉型，將土地改造成滿足不同需求的新樣貌，促進土地活化運用，積極打造市地循環利用、永續建設。