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鏡頭君我來了！ 受天宮直播爆紅 香客搶拍當信仰紀念照

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
受天宮鏡頭君成了香客參相合照的熱門打卡點。圖／翻攝受天宮臉書
受天宮鏡頭君成了香客參相合照的熱門打卡點。圖／翻攝受天宮臉書

南投縣松柏嶺受天宮香火鼎盛，廟埕尾新出現的「鏡頭君」也成了焦點，這支架在廟埕、全年無休YouTube直播的攝影機，讓信眾能即時線上朝聖，還意外成為廟埕與信徒互動的新媒介，趣味橫生。

「有拜有保庇，還要對鏡頭君打個招呼才完整！」一名香客笑說，現在不少人來受天宮參拜時，都會特地走到鏡頭前揮手、合影、甚至自拍，「感覺好像神明也在鏡頭那頭看著我們。」今年白沙屯媽祖駐駕受天宮，也有許多信眾回放，重溫這感人的歷史時刻。

鏡頭君方便讓海內外信眾方便在線朝聖，也兼顧觀察當地天氣與活動情況，畫面固定拍攝廟埕尾的出入口，沒想到反而意外在信眾之間紅了起來。

網友們對它的喜愛，「那天跟爸媽來拜拜，結果一打開直播，看到我們剛好進畫面，笑死。」「朋友在家看直播還截我穿拖鞋進香的畫面，說要做成表情包。」「最喜歡看陣頭的人走過鏡頭時，臉上那種認真又神聖的神情。」

不只台灣人愛看，還有海外信眾收看直播，「看到受天宮香火繚繞的樣子，彷彿心也被接回來了。」

但廟方也特別提醒，隨著社群時代隱私意識提升，直播現場設有告示提醒，尊重不願入鏡的信眾與遊客，可選擇避開拍攝範圍，兼顧信仰與隱私。

受天宮表示，鏡頭君的存在，不只是科技應用，更是一種情感連結的延伸，「它陪伴的不只是畫面裡的人，還有千里之外的心。」

想看看今天的受天宮熱鬧嗎？YouTube 搜尋「松柏嶺受天宮 即時影像」，你說不定也會成為鏡頭君默默記錄的一部分。香客提醒：記得截圖打卡，為你的信仰留下畫面見證！

受天宮鏡頭君24小時直播，拉近與信眾的距離。圖／翻攝受天宮臉書
受天宮鏡頭君24小時直播，拉近與信眾的距離。圖／翻攝受天宮臉書

直播 白沙屯媽祖 信仰

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