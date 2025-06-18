影／南投草屯首家公辦托嬰中心今起開放報名 費用平價

南投縣政府改造草屯土城國小閒置空間為托嬰中心，是草屯鎮第一所公辦民營托嬰中心，7月正式營運，將收托2個月至2歲孩童共20人，每月托育費1萬2000元，但至少補助7000元，相當平價，今起開放報名至23日，超額將公開抽籤。

縣府指出，近年少子化問題嚴重，且隨社會及家庭結構改變，年輕家長在托育嬰孩及家庭照顧面臨沉重壓力，為改善現況，社勞局積極盤點並活化縣內閒置空間，進而布建為托育據點，打造良好的托育環境，提供嬰幼兒適齡且專業的照顧服務。

其中，今天揭牌啟用的土城公辦民營托嬰中心就是改造草屯土城國小閒置空間，並委由社團法人南投縣家庭共好協會承辦，透過官民合作滿足育有2個月至2歲孩童家庭的送托需求，成為縣內第5所，更是草屯鎮第一所公辦民營托嬰中心。

縣長許淑華說，托嬰和教育是縣民關心重點，她上任積極尋覓合適地點推動建置托育據點，尤其針對學校場域盤點，唯部分教室雖閒置，空間及安全性等卻不一定符合幼童需求，仍要審慎評估規畫，縣府會持續朝各鄉鎮市都有托嬰中心努力。

而草屯土城公辦民營托嬰中心將於7月1日起正式營運，可收托20名孩童，並優先收托弱勢及3名子女以上等家庭，每月托育費用1萬2000元，今起開放報名至23日（一），若報名人數超額將公開抽籤，本周日也將辦理家長招生說明會。