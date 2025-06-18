台中東勢埤豐橋改建工程進度超前 8月底可提前通車

台中東勢區埤豐橋是連接東勢、豐原 、石岡、后里與卓蘭的交通要道，921大地震時曾遭受嚴重損害，橋梁結構與耐洪能力逐漸減弱，台中市政府編列10億經費改建埤豐橋。目前工程進度超前，預計8月底可提前通車，立法院副院長江啟臣今天舉辦會勘，他籲請相關單位提前宣導。

立法院副院長江啟臣指出，東勢埤豐橋是東勢、豐原、石岡的交通軸心，也是在地居民往來通行的重要道路，使用頻率高。他說埤豐橋在921地震時曾經斷裂，後續曾局部重建，並歷經多次補強，但長期下來，仍有安全疑慮，且受到大甲溪河道流向改變影響，沖刷力道加強更讓橋樑安全亮起紅燈。

江啟臣說，他上月才跟東豐快斷橋說再見，今天搶先來跟埤豐橋新橋見面，這兩條都是山城地區重要的交通建設，他感謝台中市政府編列超過10億預算重建，是東勢、石岡地區僅次於東豐快速道路後經費最龐大的交通建設，目前整體工程進度超前，已達95.45%，希望工程能順利完工，早日提供山城鄉親安全、便捷的道路使用。

江啟臣表示，埤豐橋改建工程自111年動工後，距今已近3年，橋梁封閉不只讓原先車流量龐大的台三線在上、下班時間更壅塞，欲通行橋梁的民眾也需改走長庚橋，甚至繞一大圈到東勢市區。他曾多次與公路局、警察局協調解決辦法，但成效有限，如今工程總算要完工，山城地區的塞車惡夢可望有解。