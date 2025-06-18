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長者化身農會店長 台中豐原區農會食農教育長豆料理示範活動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原區農會今天在農會朴子辦事處一樓賣場舉辦「店長販售體驗活動」與「家政班在地食材料理示範教學活動。圖／豐原區農會提供
豐原區農會今天在農會朴子辦事處一樓賣場舉辦「店長販售體驗活動」與「家政班在地食材料理示範教學活動。圖／豐原區農會提供

台中豐原農會今天在農會朴子辦事處一樓賣場舉辦「店長販售體驗活動」與「家政班在地食材料理示範教學活動」，邀請豐原長青元氣學堂長者擔任店長販售自己包的水餃，家政班媽媽現場料理示範，在產地與餐桌間搭起共感橋梁。

今天活動是本學期食農教育課程的成果重點，豐原長青元氣學堂的長者打前哨戰，在農會推廣部的教導下自3月起於「不彎腰菜園」種植長豆，每天悉心照顧，種出超過身高的長豆，收成後親手製成長豆水餃，變身為長青店長在農會小舖販售，親身體驗「自產自銷」的真實過程。長豆水餃販售收益將全數捐贈公益團體，讓豐原區農會與豐原長青元氣學堂攜手傳遞愛心。

家政班媽媽們化身大廚示範長豆料理，包括長豆水餃、炒長豆以及長豆粥，讓現場與會民眾體會「從產地到餐桌」的完整歷程。

豐原區農會農事小組長蔡怡萱出席活動為長者加油打氣，她感謝豐原長青元氣學堂多年來與農會密切合作食農教育，增進長輩的自信心、提升身心健康，這次活動也讓民眾在品嚐美味之餘，認識在地作物與生產者背後的努力。

豐原長青元氣學堂王子勻組長表示，長豆水餃是由長者們親手包製，選用在農會來學堂不彎腰菜園教導所採收的長豆，口感鮮脆，富含長者們滿滿的誠意，歡迎大家購買做愛心。

豐原區農會今天在農會朴子辦事處一樓賣場舉辦「店長販售體驗活動」與「家政班在地食材料理示範教學活動。圖／豐原區農會提供
豐原區農會今天在農會朴子辦事處一樓賣場舉辦「店長販售體驗活動」與「家政班在地食材料理示範教學活動。圖／豐原區農會提供

農會 豐原 水餃

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