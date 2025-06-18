參訪單車之城哥本哈根 王惠美規畫提升彰化綠色運輸

彰化縣是台灣自行車生產大縣，也陸續建置公共自行車，彰化縣長王惠美等一行參訪有「單車之城」美譽的丹麥首都哥本哈根，並實地體驗共享單車，強調彰化縣正推動軌道交通運輸系統，將自行車道與人行環境納入規劃，提升彰化縣綠色運輸，優化整體交通系統。

王惠美一行昨天除在哥本哈根實地騎乘當地共享單車，還搭乘地鐵（Metro）軌道交通運輸系統，觀摩丹麥在交通部門溫室氣體淨零轉型如何建構低碳交通運具及提高普及性，提供考察團從「人本環境」視角，深入了解城市有限交通空間配置、低碳交通的運用。

王惠美說，哥本哈根被英國雜誌譽為最適合騎自行車的城市，可以說是「單車之城」，全城建置超過400公里的自行車道，且推動「Green Wave」綠波智慧號誌系統，在尖峰時段單車得以每小時20公里穩定前行，一路綠燈通行，提升自行車通勤效率與騎行體驗，約有六成哥本哈根人擁有自行車，騎乘自行車上班或是上學已成為哥本哈根人生活中不可或缺的交通工具，可以說是熱愛自行車的城市。

王惠美指出，縣府正積極拓展MOOVO公共自行車租賃系統低碳運具發展，目前服務據點涵蓋縣內9個鄉鎮市、127處站點，投放車輛達2400輛，且透過後台大數據分析進行動態調度，不僅補足臺鐵沿線與鄉鎮間的「最後一哩路」交通缺口，期待未來也能讓彰化如同哥本哈根一樣，成為更宜居的城市。

哥本哈根並有4條地鐵運輸系統，建構市區更便捷的公共運輸網絡，帶動都市發展，王惠美一行實際搭乘當地的地鐵後，印象深刻。