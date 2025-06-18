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參加機車駕訓比未受訓違規降59% 交通部和中市都有補助學費

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今年3月1日至11月30日止，在台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即享有台中市府加碼補助訓練經費1500元。圖／台中市府提供
今年3月1日至11月30日止，在台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即享有台中市府加碼補助訓練經費1500元。圖／台中市府提供

豐原監理站表示，經統計參加過機車駕訓學員相較未受訓民眾違規率降低約59%、肇事率降低約36%，交通部因此補助參加受訓學員學費；今年3月1日至11月30日止，在台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即享有台中市府加碼，補助訓練經費1500元。

公路局為增加民眾參與機車駕訓意願，自113年12月16日起，民眾到駕訓班參加普通重型機車班訓練，並在114年11月30日前考取駕照，將由交通部專案補助全國普通重型機車受訓學員，每名學員1300元，名額共4萬5000名。

台中市政府為鼓勵學生、青少年等年輕族群接受完整的機車學術科教學及防禦駕駛觀念，學習正確交通安全知識，增進機車騎乘技能，除滿18歲的台中市民外，擴大到台中市就讀高中與大學且滿18歲以上的學生，從114年3月1日至11月30日止，在台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得普通重型機車駕照，即享有加碼訓練補助經費1500元，名額3000人，再加上交通部補助1300元，共可獲得補助費用2800元。

豐原監理站站長朱豐誠表示，每年暑假7、8月為考照旺季，補助名額有限額滿為止，有意願參加的民眾可逕向台中市14家普通重機駕訓班報名。最新駕訓補助、駕訓班相關資訊，也可至台中區監理所/監理業務/駕照/機車考訓專區/機車駕訓補助專區查詢。

駕訓班 駕照 台中市

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