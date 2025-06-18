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彰化縣酪梨寒害受損逾2成 符合現金救助每公頃8萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣酪梨種植面積約54.36公頃，受今年3月連續低溫影響，造成落果嚴重，損害程度超過2成，經農業部公告已符合農業天然災害現金救助標準，每公頃救助8萬元。圖／縣府提供
彰化縣酪梨種植面積約54.36公頃，受今年3月連續低溫影響，造成落果嚴重，損害程度超過2成，經農業部公告已符合農業天然災害現金救助標準，每公頃救助8萬元。圖／縣府提供

彰化縣酪梨種植面積約54.36公頃，受今年3月連續低溫影響，造成落果嚴重，損害程度超過2成，經農業部公告已符合農業天然災害現金救助標準，每公頃救助8萬元。 縣府表示，符合申請救助規定的農民，從今天起到7月1日前，可到土地所在公所申報。

彰化縣農民栽種的酪梨，因3月中旬連續低溫影響，造成開花期植株無法授粉受精而著果不良及落果嚴重，損害程度達2成以上，經農業部公告已符合農業天然災害現金救助標準，損失率達20%以上者，即可向土地所在地公所提出申請現金救助，每公頃8萬元，未達20%者不予救助。

縣府農業處表示，符合現金救助申請規定的農民，從今天起到7月1日前，請盡速持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書及其他應備文件，向土地所在公所申報。

農處表示，彰化縣也公告為農業天然災害低利貸款地區，欲申借貸款的農民可向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並在證明書核發翌日起15日內，檢附該證明書、使用土地及設施合法證明文件及「農業天然災害復建及復耕計畫書」向當地農會提出申請。

縣長王惠美提醒農友們，近年來天氣異常，所種植的農作物如有災損情況，請先至當地公所通報，縣府在第一時間彙整轄內各鄉鎮市災損情形後，即會邀集臺中區改良場、農糧署及公所等單位組成勘災小組，確認災損情形後，將立即函報農業部爭取救助。

農民 農業部

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