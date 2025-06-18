台中逾8萬棟20年以上公寓僅5件申請補助 市府研議擴大

台中市屋齡20年以上的公寓大廈超過8.6萬棟，許多急需整建改善，不過近年申請整建維護補助的件數僅5件，議員認為市府補助不夠積極，呼籲增加優先整建區並擴大尋找財源；市府回應，建議由都市更新發展基金尋找財源，也會配合中央近期將推動的政策，整體研議。

國民黨籍議員楊大鋐指出，根據中央資料，台中市平均屋齡為29.78歲，多數房屋屋齡集中在20年到40年之間，屋齡超過20年的公寓大廈共8萬6415棟，主要分布在西屯、南區、北屯、南屯等早期開發區域；然而從2022到2024年，申請整建維護補助的件數，僅中央3件、地方2件。

楊大鋐認為，申請件數少的第一個原因是優先整建區畫設數量不足，根據台中市都市更新整建維護辦法，畫入優先整建區的補助比例是70%，未被畫入僅補助25%；此外都市整建經費也不足，市府2014年開始每年編列500萬元，2018年起編列1000萬元，至今沒有提升。

楊大鋐建議，首先要增加畫設都市更新整建維護區，並提高民眾申請補助金額，增加老舊社區申請意願；其次，可以增訂台中地方獎勵項目，比如在景觀回饋項目中納入老舊房屋整建項目，由民間提供部分財源；最後，要擴大宣導老舊社區整建補助內容。

都市發展局長李正偉回應，改善老舊建築物是都發局的重點目標之一，目前優先整建區已經從原本的九大更新地區，再增加清水、梧棲、沙鹿、大里、太平與豐原，共有15區；申請數少的原因主要是公寓大廈意見整合不易，且申請程序較為繁複。

李正偉表示，景觀回饋項目依法要用於公共工程、公有土地與公有產權，比如台74線橋下綠美化等，若納入私人建物的維護補助恐有適法性疑慮，建議從都市更新發展基金中「弱層結構改善」等部分研議；中央已在計畫「老而不危」建物整建，都發局會依現有財源與法令整體評估，並與中央政策銜接。

市長盧秀燕說，怎麼讓都市景觀提升、老舊建物更新是城市的目標，不過手段、方法與財務並非一時半刻可以商定，會請相關局處研議。