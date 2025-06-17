響應台灣設計展 彰化縣府補助業界產品設計最高20萬元
彰化縣政府為響應2025台灣設計展，推動「工廠產品設計補助計畫」協助在地產業升級轉型，最高補助20萬元，收件截止日6月30日，為協助企業或觀光工廠提案，縣府６月還有4場工作坊，企業可把握機會報名參加。
縣府經濟暨綠能發展處表示，「工廠產品設計補助計畫」對象為縣內設立工廠（含特定登記工廠）的企業及獲經濟部評選通過的觀光工廠，每案補助金額不得超過計畫總經費二分之一，最高補助20萬元。
經綠處處長張寒青表示，希望透過此次補助計畫，讓彰化在2025台灣設計展中展現地方創意與產業創新的深度結合，藉此提升在地產業競爭力，歡迎有意願提升產品設計與品牌形象的在地企業踴躍參與，把握轉型升級契機。
為協助對撰寫計畫內容感到陌生、無從下手的企業，縣府也舉辦多場次工作坊，並已於6月15日於卦山村教室舉辦過第一場次，透過專業設計師與產業顧問指導，帶領廠商進行產品創意發想、設計理念發展與改善建議，接下來還有6月21、22、28、29日４場工作坊，業者可把握機會報名參加。
經綠處表示，凡符合資格且結合台灣設計展的創新理念對產品設計、創新包裝有規劃的企業，可於6月30日前向經綠處申請，相關資訊可參閱彰化縣政府經濟暨綠能發展處公告資訊。或洽電（04）7531132或專案輔導小組（04）7112108轉86。
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