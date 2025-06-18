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彰化國際教育見學爆冷 延長報名

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣積極推展國際教育交流，縣政府計畫8月帶國中生到新加坡交流。圖／縣府提供
彰化縣積極推展國際教育交流，縣政府計畫8月帶國中生到新加坡交流。圖／縣府提供

彰化縣中斷近10年的學生國外交流活動，今年暑假重啟，預計招募12名教師與204名國中生前往新加坡，進行6天國際教育見習，但「叫好不叫座」，教師僅5人報名、學生人數僅過半，縣府昨宣布延長報名並加強宣傳鼓勵。

根據縣府規畫，見學活動將於8月18日至9月30日分3梯次辦理，每梯次安排2名領隊、4名教師與68名國一升國二學生，在新加坡進行教育交流。

報名學生需繳交學業成績單，具備英文自我介紹與即席問答能力，並準備一項才藝進行甄選。通過面試者，方可成為正式團員。

縣府原訂5月29日截止報名，但截至目前教師僅5人報名，學生方面也僅有102人提出申請，遠低於預期。縣府已通知各國中把握學期末前，持續鼓勵報名。

部分基層教師指出，出國帶隊責任沈重，尤其縣府安排每車由兩名教師照顧35名學生，令人卻步。學生方面，則擔心參加交流活動須應對才藝表演、英語面試與宣傳壓力，與其出國「當代表」，不如跟家人輕鬆旅遊。

對於報名意願不高，縣府表示，活動經費約每人5萬至5.5萬元，一般學生可獲2萬元補助，低收入戶學生與行政教師可全額補助，並強調此行將與新加坡兩所中學交流，並安排參觀藝術科學博物館、環球影城等行程，期望透過實地見學開拓學生視野。

縣府指出，這次新加坡見學是10年來首次重啟國際交流，如成效良好，明年將進一步規畫赴日本參訪行程，持續深化國際教育。

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