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卸任前衝一波 盧秀燕拚增17親子館、國兒運

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
台中市府2019年開始推動兒童運動場館，已投入超過60億元，去年入場人次超過400萬人次。圖為今年9月將啟用的清水國兒運。本報資料照片
台中市府2019年開始推動兒童運動場館，已投入超過60億元，去年入場人次超過400萬人次。圖為今年9月將啟用的清水國兒運。本報資料照片

台中市兒童數居六都第二，市府已設17處親子館、7處兒童運動中心，去年使用人次逾500萬。市長盧秀燕宣布，任前衝一波，預計再設13處親子館，達到29區都有親子館的目標，另加4處國兒運中心，強化兒童友善空間。

盧秀燕昨在市政會議說，台中是全台第二大城市，年輕人數量也是六都第二，年輕人願生敢養，市府也要提供相關設施，運動、活動場域很重要，過去台中專屬於孩子的場地非常稀少，她上任後大力推動。

社會局長廖靜芝表示，市府2019年開始推動區區親子館，從當年的4處，成長到2023年的14處，目前有17處，預計明年底前完成共30處，達到29區都有親子館的目標；不少親子館是以既有空間改建而成，包含區公所、商場等等。

廖靜芝指出，親子館以「共玩共育」為核心，提供0到6歲嬰幼兒與照護者免費活動空間，分齡、分區，設有多元遊戲空間、親子互動活動、親職教育與社區服務等等，個別親子館也有特色主題，社會局7月到8月會辦理「夏一站，親子館」集章活動；去年使用親子館共有102萬人次。

運動局長游志祥報告，台中的國民暨兒童運動中心是全國首創，結合國民運動中心原有的6大核心設施，再規畫出兒童專屬的空間與課程，不同場館有多元課程，如長春國兒運有室內外泳池，開設水域課程，大里國兒運設壁球場，讓兒童體驗新興運動。

游志祥說，市府持續打造國兒運，8月豐原國兒運開幕，9月清水國兒運營運，年底太平國兒運啟用，明年中還有北屯國兒運，此外烏日全民館、西區兒運都將在明年下半年亮相；市府已投入超過60億元經費，目前課程參與人數突破30萬人次，去年入場人次400萬人次。

盧秀燕補充，近年台中的兒童空間成為各縣市取經對象，台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安及不少外縣市議員紛紛來台中交流；做得如此成功，決心非常重要，如兒童運動場館就投入超過60億元，是很大規模的投資。

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