南彰化稻田分秘夜蛾入侵 台中區農改場籲警覺防治

南彰化約4公頃水稻田區近日受到分秘夜蛾入侵，造成嚴重危害；台中區農改場表示，鄰近30公頃稻田存在蟲害蔓延風險，呼籲中部地區稻農提高警覺，加強防治。

農業部台中區農業改良場今天發布新聞稿指出，中部地區水稻已進入糊熟至黃熟階段，近日有農友通報水稻受損，經農改場人員前往現場勘查發現，南彰化約4公頃水稻田區已受到分秘夜蛾危害，且周邊30公頃稻田有蟲害蔓延可能性。

台中區農改場表示，分秘夜蛾主要危害時期為一期稻作分蘗期至黃熟期，幼蟲會啃食稻叢葉片，造成稻葉明顯缺少，若未及時防治，稻葉被啃食殆盡將影響產量及收成；結穗期幼蟲會咬斷稻穗枝梗，造成稻穗掉落。

農改場人員說，分秘夜蛾喜歡藏匿於植株基部，如果農友未撥開稻叢查看，初期很難察覺。

台中區農改場建議，農友可選用農藥資訊服務網水稻夜蛾類核准藥劑進行防治，減少此害蟲危害；施藥前先將稻田水位提高，讓蟲隻朝葉尖移動，增加藥劑觸殺機會，施藥時盡量噴至全株及稻叢基部位置。