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彰化郵局開賣愛心紅龍果 青農連續10年守護在地弱勢社團

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化青農陳致嘉（左）一連10年參加彰化郵局公益活動，二林喜樂保育院長陳玉嫦感謝他。記者簡慧珍／攝影
彰化青農陳致嘉（左）一連10年參加彰化郵局公益活動，二林喜樂保育院長陳玉嫦感謝他。記者簡慧珍／攝影

彰化郵局和二林青農陳致嘉合作10年，在郵局「i郵購」網路商城開賣草生栽培紅龍果，每賣出1箱捐10元給二林喜樂保育院，今年紅龍果6月23日起販售，彰化郵局今捐贈日用品，陳致嘉捐出去年銷售回饋金1萬2千給二林喜樂，共同關懷在地弱勢。

彰化郵局在二林喜樂保院的二林院區，舉辦「郵你晞望 愛滿喜樂」公益捐贈，彰化郵局長陳樂明說，郵局不只辦理郵務，也積極協助推廣在地農產品及關懷弱勢，感謝晞品果園和民眾的支持，讓彰化郵局能年年守護二林喜樂，十年如一日的情誼是彰化郵局最驕傲的公益里程。

晞品果園青農陳致嘉表示，自己是二林子弟，從小知道喜樂保育院照顧身障孩子，很敬佩願意付出的喜樂員工，當他返鄉種紅龍果，得知有機會幫助喜樂來回饋鄉里，欣然加入彰化郵局的公益活動，紅龍果採收到年底，他把今年所得按比例在明年捐，年年如此，今年捐7560元是去年賺得，他多捐4440元，湊足1萬2千元給喜樂。

「10年不變的守護，讓人足感心。」喜樂保育院長林玉嫦說，彰化郵局送來口罩、尿布等物資，陳致嘉雖是小農，用個人力量化作支持弱勢的祝福，對喜樂院生來講，收到的不只是物資，更是來自彰化郵局與青農的溫暖心意，陪伴喜樂孩子走得更穩、更遠。

郵局 紅龍果 彰化

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