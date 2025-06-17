追劇「我們與惡的距離2」 立法院民主議政園區場景曝光

睽違六年，台劇「我們與惡的距離2」熱播中，爆發追劇潮，位於台中市霧峰區的立法院民主議政園區成為劇中法政與媒體交鋒的重要拍片現場。園區趁勢推出一個月的「我們與民主的距離」主題活動，邀請民眾來趟實境追劇之旅。

立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，為了讓遊客也能深入探索這次拍攝主題場景，規畫多種互動體驗。

「我們與惡的距離2」拍攝取景「原省議會議事堂」曾是台灣最高的民意機關，為1958年台灣省議會疏遷到台中霧峰時所興建，首任議長黃朝琴以自身的外交經歷，參考美國國會大廈的設計，將議事堂設計為圓型穹頂，為當時國內唯一創舉。

「原省議會議事堂」象徵議事圓融和諧，精省後轉型為省諮議會，2008年列為台中市市定古蹟。立法院於2019年全面接手後，更名為「民主議政園區」開始活化，現致力發展為「中部旅遊驛站中心」，整合食宿遊購行，提供旅客更全方位的服務。

這次活動開放參觀劇中拍攝場景，民眾可自由走訪劇中曾取景的實地場域，也可由館內志工介紹該劇背後的拍攝歷程與民主議政園區發展，20人以上團體可於3天前至「民主議政園區」官方網站申請專人導覽。

另外，推出限定款「原省議會議事堂」明信片，在園區內議事堂、議政博物館及議蘆會館等三個地點完成踩點集章，蒐集四個套章，即可疊印出「原省議會議事堂」精美圖案，成功集滿者還可獲贈限量「民主指數透明尺」一份。民眾也可將完成蓋章的明信片投遞至現場信箱。