茶改場南遷嘉義 南投縣長許淑華怒批綠營圖利自家人

針對茶改場南遷案爭議，南投縣長許淑華今天表示，南投縣是全台最重要、規模最大的茶葉產區，茶種涵蓋最齊全，茶改場南遷的規劃卻被忽視，當初南遷至嘉義，「讓人非常不能理解」。

許淑華指出，南投擁有凍頂烏龍、信義、仁愛高山茶、魚池紅茶等代表性茶種，產區遍佈八個鄉鎮，縣政府每年世界茶業博覽會，吸引數十萬人次參與，不僅促進產業經濟，也推動台灣茶文化。

更重要的是，南投早已率先建立全國最完整的茶葉產銷履歷與溯源制度，每一包茶葉都能清楚追蹤來源與製程，讓消費者喝得安心、農民種得驕傲。這樣的制度與規模，難道還不足以成為茶改場南遷的首選地點？

許淑華指出，這次事件暴露出民進黨政府長期以來施政內部化、政治化的問題，根本不是站在產業需求與專業規劃考量，而是將資源導向特定人馬。

她強調，南投的茶農一直默默努力，不靠政治關係、不靠特權運作，卻因此被排除在農業重大資源之外，「我們不禁要問，中央真的有在重視南北均衡、重視產業真實需求嗎？」

許淑華呼籲民進黨政府，不要再讓國家重大政策成為圖利特定人士的工具。她強調，茶改場的功能應該以全國農業發展、技術研發與服務基層茶農為核心，中央在資源配置上應回歸客觀專業評估，而不是誰聲音大、誰靠得近，資源就往哪裡走。

她希望農業部能重新檢討茶改場總場設置地點，傾聽第一線茶農的聲音，把真正需要支持的縣市放在優先順位，唯有真正為產業、為地方、為台灣農業整體發展設想，才是人民期待的好政策。