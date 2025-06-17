聽新聞
0:00 / 0:00
台中稻田中開書店10年不關 他再捐1.2億蓋圖書館落腳曝
羅布森董事長汪世旭推廣閱讀，2013年在台中偏遠的烏日區溪尾里稻田中，開設「羅布森書蟲房」書店，堅持做到「十年不關」。他再捐1.2億元給台中市政府，在南屯區文心拖吊保管場舊址，興建「羅布森圖書館」，預計6月19日開工，預計明年啟用。
市府強調，文心拖吊場設在文小65學校用地，歷經三任市長漸進轉型，拖吊場在今年5月20日遷移，並且華麗轉身，預計6月19日「羅布森圖書館」開工動土，開啟結合生態、環境與教育學習地景圖書館工程。
汪世旭本業為樓梯升降椅製造大廠，因覓地蓋工廠機緣，買下溪尾里土地，深覺當地偏遠，孩子親近書本機會不多，2013年7月開設「羅布森書蟲房」獨立書店，以本業支撐書店營運，並許諾「十年不關」，一圓年輕「開書店」夢想，結果經歷經歷轉型、疫情、遷址到五權西路，撐10年熄燈，在2023年8月熄燈。
汪世旭說，羅布森書蟲房「十年一諾」，他做到了。那十年後呢？他苦思獨立書店創立衷是希望為偏鄉開出文創的花朵，那如何才能永久展現書的價值？他許諾，要把「10」後面再加個零，和一群愛書人籌設在公有地蓋公益圖書館，捐給政府營運。
羅布森圖書館由半畝塘環境整合設計，麗明營造負責施工，設計融合舊南屯溪地景脈絡，以清水模建築、湖畔與生態概念，呈現與自然共生的環境教育空間。
台中市府表示，文心拖吊場原由警察局管理，2009年違停拖吊行政業務由警察局移撥至交通局後，拖吊場也移由交通局管理，場內空間原約1.8萬平方公尺，提供興建圖書館後剩餘使用面積約為1萬平方公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言