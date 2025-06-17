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台中稻田中開書店10年不關 他再捐1.2億蓋圖書館落腳曝

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中羅布森書蟲房如今成為公益共生據點，圖為書店昔日情況。記者趙容萱／攝影
台中羅布森書蟲房如今成為公益共生據點，圖為書店昔日情況。記者趙容萱／攝影

羅布森董事長汪世旭推廣閱讀，2013年在台中偏遠的烏日區溪尾里稻田中，開設「羅布森書蟲房」書店，堅持做到「十年不關」。他再捐1.2億元給台中市政府，在南屯區文心拖吊保管場舊址，興建「羅布森圖書館」，預計6月19日開工，預計明年啟用。

市府強調，文心拖吊場設在文小65學校用地，歷經三任市長漸進轉型，拖吊場在今年5月20日遷移，並且華麗轉身，預計6月19日「羅布森圖書館」開工動土，開啟結合生態、環境與教育學習地景圖書館工程。

汪世旭本業為樓梯升降椅製造大廠，因覓地蓋工廠機緣，買下溪尾里土地，深覺當地偏遠，孩子親近書本機會不多，2013年7月開設「羅布森書蟲房」獨立書店，以本業支撐書店營運，並許諾「十年不關」，一圓年輕「開書店」夢想，結果經歷經歷轉型、疫情、遷址到五權西路，撐10年熄燈，在2023年8月熄燈。

汪世旭說，羅布森書蟲房「十年一諾」，他做到了。那十年後呢？他苦思獨立書店創立衷是希望為偏鄉開出文創的花朵，那如何才能永久展現書的價值？他許諾，要把「10」後面再加個零，和一群愛書人籌設在公有地蓋公益圖書館，捐給政府營運。

羅布森圖書館由半畝塘環境整合設計，麗明營造負責施工，設計融合舊南屯溪地景脈絡，以清水模建築、湖畔與生態概念，呈現與自然共生的環境教育空間。

台中市府表示，文心拖吊場原由警察局管理，2009年違停拖吊行政業務由警察局移撥至交通局後，拖吊場也移由交通局管理，場內空間原約1.8萬平方公尺，提供興建圖書館後剩餘使用面積約為1萬平方公尺。

位於台中市南屯區的文心拖吊場搬遷後，原址將新建羅布森圖書館。圖／台中市政府提供
位於台中市南屯區的文心拖吊場搬遷後，原址將新建羅布森圖書館。圖／台中市政府提供

獨立書店 圖書館

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