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南投縣仁愛鄉衛生所獲贈救護車 提高偏鄉急救成功率

中央社／ 南投縣17日電

仁愛鄉幅員遼闊，最近「醫院」在山下埔里鎮，仁愛鄉衛生所今天獲贈1輛救護車，配備AED、緊急氧氣裝置等；捐贈者郭家寶說，偏鄉民眾緊急就醫很不容易，希望大家平安。

位處山地的仁愛鄉面積約1274平方公里，比彰化縣還大，但全鄉沒有「醫院」；為強化緊急救護能力，郭家寶今天捐1輛救護車給仁愛鄉衛生所，縣長許淑華出席說，仁愛鄉幅員遼闊，感謝郭家寶捐救護車守護鄉民生命安全，讓仁愛鄉緊急醫療資源更完備。

郭家寶表示，一直贊助偏遠山區學童，後來健康因素開始捐救護車，有人告訴他，仁愛鄉需要救護車，所以他就捐車；偏鄉民眾緊急就醫很不容易，在台北可能很快到醫院，但在偏鄉有時需2小時才可能到達，因此，捐贈救護車命名「寶平安」，希望大家平平安安。

南投縣政府衛生局長陳南松說，這輛新救護車配備自動體外心臟電擊去顫器、緊急氧氣裝置、擔架固定系統、完善通訊設備，將投入仁愛鄉急救運送、緊急醫療轉診、災害應變等工作，對偏鄉意義重大，仁愛鄉多山，縮短病患送醫時間即能提高急救成功率。

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