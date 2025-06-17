中捷藍線機電工程6月26日動工 當天搭乘綠線全天免費

台中捷運七線齊發，進度最快的藍線即將動工，機電工程6月26日將率先開工，當天搭乘運行中的綠線全線免費；藍線土建工程部分分為3個標案，細部設計與監造標案上月決標，最快明年底工程標陸續招標，力拚2034年完工通車。

台中市長盧秀燕今天表示，藍線總經費超過1600億元，是她任內最大工程，也是台中市民望穿秋水、等了二十年的工程；有了藍線，與既有綠線交叉成十字交叉路網，台中捷運路網初步穩固，接下來其他線路一起「七線齊發」，形成大台中捷運路網。

盧秀燕說，中捷藍線機電工程6月26日上午開工，將在市政府站舉辦動工典禮，因為市政府站正好是綠線與藍線的交叉點，是「黃金交叉點」；為了慶祝藍線開工，中捷公司也特地優惠，當天搭乘綠線全線免費，歡迎市民乃至全國民眾當天到台中搭捷運。

中捷綠線累積搭乘數量超過5000萬人次，中捷公司舉辦幸運抽獎，第4999萬4999名旅客與第5000萬0001人次旅客，都可獲得星宇航空亞洲不限點經濟艙單人來回機票，第5000萬名旅客更能獲得商務艙雙人來回機票；目前獲得最大獎的第5000萬名旅客尚未現身，其他2人都已被中捷公司找到。

盧秀燕說，第5000萬名旅客持有一卡通，不是登錄在台中，她研判很可能是南部人，中捷公司已公布卡號，請這名幸運得主盡快聯絡。第4999萬9999名旅客江小姐雖未得到最大獎，也獲得單人來回機票，她希望未來千千萬萬旅客都能因為捷運更加舒適，目前打算用這張機票去日本。