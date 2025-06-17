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南投市友善電動車 8處停車場設17座快慢充樁

中央社／ 南投縣17日電

便利電動車主，南投市公所在8處停車場共設置11座慢充、6座快充樁，試營運期間採時間計費，慢充首小時50元，之後每半小時25元，快充每分鐘15元，可用電子支付、信用卡繳費。

因應電動車日益普及，南投市公所打造友善充電環境，在市內8處停車場共設置11座慢充、6座快充樁，即日啟用試營運，南投市長張嘉哲今天出席啟用儀式說，充電設施是許多電動車主所需，市公所將持續盤點據點擴充服務，也呼籲車主充滿電後移車，避免久占。

設置地點有停一停車場（南陽路與玉井街口）、停四停車場（南投市家樂福前）、停五停車場（平和街15巷、平和公園旁）、停六停車場（集賢路近建國路口）、停七停車場（民權街文化中心旁）、停八停車場（南投高中斜對面、仁壽公園旁）、停九停車場（文林路南投國中旁）、民族路停車場（台電南投服務所旁）。

市公所表示，設備提供快充、慢充服務，試營運期間採時間計費，慢充首小時收費新台幣50元，之後每半小時25元，快充每分鐘收費15元；未來將逐步轉為度電計費制，慢充每度10元、快充每度13元。

市公所表示，付款方式支援信用卡、LINE Pay、街口支付等多元電子支付，使用前請先下載「南投停車幫幫忙」APP；目前停五、停六、停八、停九這4處停車場開始試營運，其他各場將陸續啟用充電設備，提醒未充電占用專用車位可依停車場法開罰。

電動 南投 停車場

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