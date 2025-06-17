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南投台14線「是妮小鹿」被消失 搭車退場笑翻眾人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
台14線40K處「一世twins．是妮小鹿」，取自諧音「一世是你」，是全台第一隻實體化幸福公鹿公仔。圖／公路局中區養護工程分局提供
台14線40K處「一世twins．是妮小鹿」，取自諧音「一世是你」，是全台第一隻實體化幸福公鹿公仔。圖／公路局中區養護工程分局提供

交通部公路局在全台省道上或相關據點設置「幸福公鹿」Q版公仔，吸引車友「尋鹿」打卡，而在南投國姓台14線中潭公路40K處的「是妮小鹿」今天「被消失」了，但不是被偷，而是去「美容」，搭車退場時還不忘繫安全帶，畫面逗趣可愛。

公路局近年已設置13座「幸福公鹿」公仔，其中位在台14線40K處的「一世twins．是妮小鹿」，取自諧音「一世是你」，是全台第一隻實體化幸福公鹿公仔，與在台14線44.5K處斗山吊橋候車亭的「一世twins．幸福小鹿」是雙胞胎姊妹。

而當初公路局會率全國之先在南投國姓台14線設置幸福公鹿，是希望能振興因國道6號開通、車流大幅減少的中潭公路，引進更多車友及遊客，帶動當地觀光及養鹿產業，「是妮」、「幸福」雙胞胎小鹿因此在2019年5月20日誕生。

不過，手持台14線、腳踩40K公路標示牌的「是妮小鹿」今天卻「被消失」了，但牠不是被偷，而是送去「美容」；公路局中區養護分局今為此公告說明是進廠維修整理，並PO出小鹿搭車退場照，照片中的牠不忘繫安全帶，畫面逗趣可愛。

公路局中分局南投工務段也表示，「是妮」是全台第一隻幸福公鹿，待在戶外日曬雨淋已5年，明顯老化褪色才安排維修，而今天拆除後就立刻公告，以免車友「尋鹿」撲空或誤以為跟「鹿小愛」一樣遭竊，預計最快7月底前就能重返崗位。

台14線40K處「一世twins．是妮小鹿」被拆去「美容」維修，搭車退場時不忘繫安全帶，畫面逗趣可愛。圖／公路局中區養護工程分局提供
台14線40K處「一世twins．是妮小鹿」被拆去「美容」維修，搭車退場時不忘繫安全帶，畫面逗趣可愛。圖／公路局中區養護工程分局提供
台14線40K處「一世twins．是妮小鹿」被拆去「美容」維修，搭車退場時不忘繫安全帶，畫面逗趣可愛。圖／公路局中區養護工程分局提供
台14線40K處「一世twins．是妮小鹿」被拆去「美容」維修，搭車退場時不忘繫安全帶，畫面逗趣可愛。圖／公路局中區養護工程分局提供

雙胞胎 小鹿 南投

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