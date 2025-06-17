「生不如死」彰化步入高齡社會 納骨塔殯葬設施需求大增

彰化縣步入「生不如死」高齡化社會，去年死亡人數11793，出生人數8945，部份人口數較多鄉鎮的納骨塔已不敷使用，彰化市第二納骨塔第二期裝修工程已完工，將會再增加3342個塔位，目前也在評估再建第3納骨塔。而社頭鄉生命園區3萬個塔位也使用近九成，預計今年底北幢納骨塔增設的3千個塔位可啟用。

彰化縣政府民政處統計，彰化縣去年死亡人數11793人，其中人口數較多的彰化市死亡人數1872，員林市995；而今年全縣今年1到5月死亡人數已有5320人，出生人數3053。

步入高齡化社會，不少鄉鎮納骨塔等設施都幾近飽和，各鄉鎮公所為讓鄉親圓滿走完人生最後1哩路，也加強完善納骨塔等殯葬設施。

彰化市公所殯儀館館長吳國潤表示，彰化市第二納骨塔第一期工程共斥資1億多元興建主體工程，第一期施做18501個櫃位已近飽和，第二期施作個人櫃2721個、雙人櫃621個近期已完工，昨天驗收，但因需再進行部分改善，將再一周內複驗。

彰化市每月平均有逾150名鄉親往生，目前部分往生民眾家屬還在等進新的納骨塔位，只能先暫時寄存在舊塔。公所今年也編列經費將規劃施設第3納骨塔，400萬規劃費已獲市代會通過，將評估第一殯儀館、東區第4公墓、或第7公墓增設第3納骨塔。

而被不少民眾認為是寶地的社頭鄉第6公墓生命紀念園區目前園區內3萬個塔位，已使用近九成，甚至有不少外鄉鎮、外縣市民眾前來使用，社頭鄉公所主秘吳易宸表示，去年在園區還動工新建10間VIP室的「小靈堂」，今年初更斥資2213萬元發包增設北幢懷德堂中的3200個塔位，小靈堂和新塔位預計年底完工啟用。