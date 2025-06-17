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上門推銷肝癌篩檢到府抽血 中市府駁未與檢驗所合作

中央社／ 台中17日電

台中豐原區有民眾表示，半年內有陌生女子3度上門推銷「免費肝癌篩檢」，聲稱有護理人員可到府抽血，配合政府健康檢查；台中市衛生局表示，並未與任何檢驗所合作。

45歲王姓男子告訴中央社記者表示，自年初開始，有女子上門推銷檢驗，她聲稱是南區檢驗所，配合政府健康檢查，提供免費肝癌篩檢，還可安排護理師到家裡抽血，不用再跑一趟醫院。

王男詢問，是否有相關檢驗所證件，但女子支吾其詞無法回答，王男不願接受來路不明的抽血服務後，女子悻悻然離去；事後，王男也透過鄰里群組提醒居民注意，並主動通報市府。

台中市衛生局透過文字稿表示，醫事檢驗所派員在外招攬業務，或誘導民眾前往檢驗所接受檢驗，均屬違反醫事檢驗師法的行為，得處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰；衛生局已針對相關業者進行調查，並對違規機構處以罰鍰。

衛生局指出，提醒醫事人員至執業登記場所外執行業務，須事先報准，違者可依各醫事人員法處分；民眾如遇醫事檢驗所上門招攬，可逕行拒絕並向台中市衛生局查詢，勿因便利或優惠接受招攬，以維權益。

衛生局 肝癌 台中市

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