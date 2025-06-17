快訊

獨子滑落飼料廠玉米粉碎機！右腿變形慘死 母哭倒搥胸：我心肝真痛

繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

聽新聞
0:00 / 0:00

影／山壁大崩壞！「全台最爛路」投89線又斷 今難搶通

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛昨起開始下雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線30.7K處邊坡山壁又崩壞，今持續落石，交通中斷且無法搶通。圖／民眾提供
南投仁愛昨起開始下雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線30.7K處邊坡山壁又崩壞，今持續落石，交通中斷且無法搶通。圖／民眾提供

氣象署預報，本周天氣不穩定，各地易降雨或午後雷陣雨。南投縣仁愛鄉山區昨起開始下雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線30.7K處又傳災情，該路邊坡山壁又崩壞，今晨起落石不斷，目前持續坍方無法搶通，交通中斷，上山請改道。

投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落聯外必經道路，可路況差，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」之稱，近年雖獲縣府戮力改善，但部分路段邊坡地質脆弱裸露，只要雨勢較大仍易崩塌，當地山區昨起又下起雨，因此又傳出災情。

當地翠華村長高政光說，仁愛山區昨天就開始下雨，而因雨勢忽大忽小、間歇不斷，所以先前投89線30.7K崩塌處上邊坡今天又發生坍方，重機具雖進駐待搶修，但因落石不斷，也還在降雨，所以無法進行搶通，目前雙向交通中斷。

由於，投89線30.7K搶修工程須視天候及邊坡狀況再行作業，今天恐難搶通，公所提醒，因山區雨勢不斷，非必要盡量別上山，若有通行需求可利用紅香聯絡道路做為替代道路，但該道路狹窄崎嶇，會車較不易，駕車行經仍須多加留意。

落石 崩塌 南投縣

延伸閱讀

陳明文卸下立委仍參加立院考察 蔡易餘：是我邀請他

嘉義茶改場選址惹議 前立委陳明文出席挨批不請自來

吳聖宇：西南風水氣多午後大雷雨 明起降雨減少恢復夏季天氣

疑瓦斯漏氣...八里山區平房竄大量濃煙 屋主遭燒傷

相關新聞

怕吵才厭童？兒盟調查：近3成民眾盼家長即時制止孩童哭鬧

兒福聯盟今發布「2025年民眾對兒童及育兒家庭友善度調查報告」。調查發現，近4成民眾對孩子完全不反感，重度厭童者僅16....

新生兒腸病毒重症嚴峻！伊科11型奪命 新增2死1重症

新生兒腸病毒重症案例頻傳，疾管署發言人羅一鈞表示，腸病毒疫情還沒到流行期，但新生兒重症案例增，已造成4名新生兒死亡，預估...

影／山壁大崩壞！「全台最爛路」投89線又斷 今難搶通

氣象署預報，本周天氣不穩定，各地易降雨或午後雷陣雨。南投縣仁愛鄉山區昨起開始下雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線30....

新冠死亡38例創今年單周新高 最年輕死亡案例僅20多歲

新冠預計8月出脫離流行期，疾管署發言人羅一鈞分析，上周新冠門急診就診人數為6萬6951人次，跟前一周相比下降6.2%，但...

等2年！Apple Watch Ultra 3「今年一定出」 增2功能攜手iPhone 17亮相

蘋果（Apple）今（2025）年大動作，除了在WWDC 2025推出全新命名的iOS 26、macOS 26、iPadOS 26等作業系統外，9月也有望推出iPhone 17系列，有分析師指出，已推出2年的Apple Watch Ultra 2在今年也會推出Apple Watch Ultra 3。

犬貓寄養定型化契約出爐 解約手續費上限不得逾總契約金額5%

台灣毛小孩達279萬隻，寵物美容商機龐大，也衍生許多消費爭議。農業部今日訂定「犬、貓寄養定型化契約範本」，比照今年5月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。