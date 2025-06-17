北斗飼料廠員工滑落機器夾腳 困逾1小時搶救不治

彰化縣北斗鎮有飼料公司員工上午要清潔玉米粉碎機時不慎滑落，右腳被機器夾住，在消防人員及機械廠商協助下，歷經1個多小時脫困，救出時已無生命徵象，經送醫搶救仍不治。

彰化縣消防局今天上午10時48分接獲通報，北斗鎮1間飼料公司41歲楊姓男子要清潔玉米粉碎機時，不慎於機器內樓梯滑落，導致右腳遭機器夾住，消防局立即出動各式消防車2輛、救護車2輛及消防人員8人前往救援。

消防人員表示，11時10分接觸到楊男，當時他意識清楚，為避免搶救時間過長，須維持其生命徵象，因此加派高級救護技術員前往協助，執行止血等救護處置。

機械廠商於11時34分到場進行拆卸機器作業，消防人員於12時15分協助楊男脫困，楊男右腳傷勢嚴重，被救出時已沒有生命徵象，經員林基督教醫院急救後仍宣告不治。