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清水眷村藝童陶趣聯展 匯聚台中海線4校學生創意作品

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水小願文化創意協會主辦的2025夏享藝趣「藝童陶趣」，即日起至8月24日在清水眷村文化園區小願藝樹館舉行。圖／清水小願文化創意協會提供
台中市清水小願文化創意協會主辦的2025夏享藝趣「藝童陶趣」，即日起至8月24日在清水眷村文化園區小願藝樹館舉行。圖／清水小願文化創意協會提供

台中市清水小願文化創意協會主辦的2025夏享藝趣「藝童陶趣」，即日起至8月24日在清水眷村文化園區小願藝樹館舉行，展覽匯聚了台中市海線所學校的學生創作，展現他們在藝術領域的獨特才華與創意。

陶藝家李承恩指導下，中港高中國中部第17屆美術班的學生們運用豐沛想像力，加上協同教師陳維真、王秋燕、林圭堂引導，創作出多樣的陶塑作品，表達他們的夢境與夢想=; 「陶織夢展」作品傳達對未來的期待，也反映學生對於親友情感及社會議題的關注。

在地藝術家陳維銓老師與范文甄老師協同指導的文光國小學生，策劃「戀戀南勢溪展」。結合校本課程在南勢溪的經驗，透過線條與圖形在陶筒上刻畫出對當地動植物及環境的觀察，作品中虛實的線條讓光線透過陶筒，映照出溫潤的釉色，表達對這條滋養溪流的感念。

鹿峰國小李俊毅主任與林美枝、陳郁嵐、黃千嘉3位老師共同指導高年級學生在藝術課學習的創意成果。「泥染青韻展」展出可植栽的鋁線編織陶板、陶藝絞泥容器與青花彩繪陶作品。這些作品融合實用性與美感，展現傳統與創新的完美結合。

藍染達人郭凱遠老師與彤漾藍工作室指導下，林美枝與黃千嘉老師協同教學，鹿峰國小高年級學生展示植物染背袋、剪紙油紙傘燈與熱縮片風鈴等創作，策劃「染剪映聲展」，展現自然與傳統工藝的美。

建國國小蔡育慧老師與蔡景卉老師指導的學生，以拍瀑拉平埔族的狩獵生活為靈感，透過平面繪畫重現族人與自然共存的日常圖景。「古今對話展」作品展現現代清水的風貌，象徵著傳統與現代的交融，引領觀眾進入一場家鄉古今的對話。

台中市清水小願文化創意協會主辦的2025夏享藝趣「藝童陶趣」，即日起至8月24日在清水眷村文化園區小願藝樹館舉行。圖／清水小願文化創意協會提供
台中市清水小願文化創意協會主辦的2025夏享藝趣「藝童陶趣」，即日起至8月24日在清水眷村文化園區小願藝樹館舉行。圖／清水小願文化創意協會提供
台中市清水小願文化創意協會主辦的2025夏享藝趣「藝童陶趣」，即日起至8月24日在清水眷村文化園區小願藝樹館舉行。圖／清水小願文化創意協會提供
台中市清水小願文化創意協會主辦的2025夏享藝趣「藝童陶趣」，即日起至8月24日在清水眷村文化園區小願藝樹館舉行。圖／清水小願文化創意協會提供

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