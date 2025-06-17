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別再占車位！南投電動車充電站啟用 違規最高罰1200元
因應電動車使用日益普及，南投市公所積極推動綠色交通，打造友善充電環境，目前已在市區設置8處電動車充電場站，包含11座慢充與6座快充樁，即日起啟動試營運，提供市民更便利的綠能交通選擇，提升智慧停車與低碳生活品質。
此次設置地點涵蓋市內重要幹道與民眾常用停車場，分別為：南陽路與玉井街口的停一停車場、家樂福前的停四停車場、平和街15巷旁的停五停車場、集賢路近建國路口的停六停車場、文化中心旁的停七停車場、南投高中斜對面仁壽公園旁的停八停車場、文林路南投國中旁的停九停車場，以及台電南投服務所旁的民族路停車場。
目前已有停五、停六、停八、停九等四處場站率先啟用，其餘站點也將於近期內陸續開放。
市公所表示，試營運期間將採時間計費：慢充首小時收費50元、之後每半小時25元；快充每分鐘15元。未來將轉為度電計費，慢充每度10元、快充每度13元。付款方式支援信用卡、LINE Pay、街口支付等電子支付，使用前需下載APP「南投停車幫幫忙」。
市長張嘉哲表示，電動車已成交通主流，充電設施是車主最迫切的需求之一，市公所將持續盤點合適據點擴大設置。他也呼籲車主充飽電後儘速移車，避免長時間佔用資源，營造共享友善的充電空間。
市公所提醒，未充電佔用專用車位屬違規行為，將依「停車場法」第32條與第40-1條規定，處新台幣600至1200元罰鍰，請民眾勿以身試法。未來市府將持續強化綠能交通基礎，實踐低碳、永續、宜居的城市目標。
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