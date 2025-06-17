彰化老年人口近五分之一 縣長參訪丹麥汲取人文智慧照護經驗

彰化縣65歲以上人口已超過19.8%，即將邁入超高齡社會，彰化縣長王惠美率領縣府團隊前往丹麥參訪醫療保健中心、設計如博物館的安養中心等，王惠美說，此行汲取丹麥智慧照顧系統，對於未來升級彰化社區照顧關懷據點、弱勢獨居長者健康監測等都極具參考價值。

王惠美17日率團參觀的丹麥醫療保健中心為丹麥推廣健康照護政策與智慧照顧科技的國家級平台，隨後考察團也前往哥本哈根南部的Ørestad安養中心參訪，王惠美說，今年全球200大幸福城丹麥哥本哈根奪冠，此次汲取丹麥的智慧照顧系統「以人為本」，對於彰化社區照顧關懷據點升級、即時通報系統建置與照服員再訓練制度設計等，極具有參考價值。

丹麥是由中央負責政策制定、地方市政單位執行照顧服務的制度設計，涵蓋居家照護、復能服務、長者預防保健與社區支持。尤其智慧照護結合遠距醫療、穿戴式感測設備與雲端資料平台，有效提升長者在宅生活品質與自主能力，並同時降低照護人力壓力。丹麥也透過大規模培訓與補助制度，吸引多元背景與中高齡族群投入照顧產業，建立專業與彈性兼備的社福人力體系。

而被譽為猶如設計博物館的Ørestad安養中心是一所結合藝術、人文與自然的現代療養機構，室內空間設計強調綠意與開放，並融入繪畫、音樂、手作等藝術活動，幫助長者舒緩情緒、促進人際互動。中心並與當地藝術家合作定期開設工作坊，展現人文關懷與照護專業。

王惠美說，Ørestad安養中心的照護理念不僅限於醫療照護，更重視長者的情感支持與社會參與，這樣的精神與彰化縣社區照顧關懷據點的推動方向高度契合。