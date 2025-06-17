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中市試辦非現金支付停車場每15分鐘計費　先在這5處

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府率六都之先，試辦非現金支付停車場15分鐘計費，在5處停車場、131格車位試辦停車1小時後每15分鐘計費。圖／台中市政府提供
台中市政府率六都之先，試辦非現金支付停車場15分鐘計費，在5處停車場、131格車位試辦停車1小時後每15分鐘計費。圖／台中市政府提供

台中市停車費昂貴，市府除了興建公有停車場，近日也率六都之先，試辦非現金支付停車場15分鐘區間計費，停車1小時後，第二小時開始每15分鐘計費，目前在5處停車場、共131格車位試辦，也鼓勵更多民營業者參考試辦，讓使用者有更好的停車體驗。

台中市登記汽車數量超過118萬輛，居全台第一，停車位往往供不應求，部分業者拉高收費，1天24小時可以收將近3000元。交通局指出，目前核定費率每半小時不得超過50元，特殊情況可申請為60元，上限範圍內的費率還是尊重市場機制。

交通局長葉昭甫表示，目前民營停車場計價區間大多是半小時或1小時，為了讓收費更具彈性、停車環境更友善，市府協調民間業者，從6月16日起試辦停車1小時後15分鐘區間計費；舉例來說，以往停車1小時10分鐘，往往要收1個半小時甚至2小時費用，之後只要支付1小時15分鐘，省去多餘的停車費。

葉昭甫指出，台中市首創15分鐘計價區間收費，目前協調1家民營業者在5處停車場試辦，後續會視執行成效滾動檢討，也鼓勵其他業者參與。停車管理處說，試辦業者為城市車旅，5處停車場分別是一中商圈的一中一站、一中二站，公益商圈的公益站，新光遠百商圈的惠來站，水湳園區的西安站，共131格車位。

交通局補充，市長盧秀燕上任後已投入超過百億元經費新建40座停車場，目前營運中的公有停車場數量為345場，合法民營停車場611場；民營停車場必須張貼費率說明告示牌，若未依停車場登記證核定費率收費，依法可處3000元到1萬5000元罰鍰，連續違規得連續處罰並廢止停車證。

車位 台中市 停車場

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