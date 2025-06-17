台中太平山區門戶一江橋段路面燙平了
台中市太平區要道市道中129線136線（東平路及長龍路），以及串聯頭汴坑溪的一江橋為通往太平山區各景點的要道及關鍵聯絡橋梁。建設局為提升道路品質與行車安全，利用三天夜間刨封、燙平已完工，提供市民更安全、舒適行車環境。
建設局長陳大田說明，太平區市道中129線及136線可串聯至南投國姓鄉，沿線有蝙蝠洞、酒桶山、赤崁頂等知名景點，燙平工程範圍自東平路79號至長龍路一段162號，包含一江橋、東平路與長龍路一段，全長約865公尺，施作面積達1.1公頃，總經費約700萬元，工程順利完成，感謝沿線居民與用路人的支持與體諒。
建設局說明，此次燙平作業除完成一江橋前後路段整修，長龍路二段預計今年8月中旬前展開燙平工程，施工長度約970公尺，完工後將提升通往山區景點的行車安全與舒適度。工程採夜間施工，並事前公告施工範圍與時程，期間設有明顯標示及交通指揮人員，引導用路人提前改道，盡量降低對交通的影響。
建設局補充，工程施作前已主動邀集里長、在地居民及鄰近的頭汴國小、光華高工召開施工說明會，充分溝通施工內容並取得夜間施作共識，獲得地方、校方及用路人高度支持與配合。未來將持續推動路面燙平計畫，積極提升道路品質，打造市民有感的優質交通環境，落實市長盧秀燕「富市台中、行人安全」的施政願景。
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