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台中青年無戶籍 市府：先取得出生證明助親子鑑定

中央社／ 台中17日電

台中市1名21歲青年沒有戶籍，也沒有就學，台中市社會局今天表示，社工已聯繫青年的父親希望取得出生資料，協助父子進行親子鑑定，以辦理認領登記，儘速取得身分。

這名青年日前被父親趕出住處，露宿街頭，以撿拾回收所得換取食物，在回收場被北屯區北京里長蘇乙青發現，除給予協助並通報社會局安置，青年的遭遇引發社會大眾關切。

台中市政府昨天組成跨局處協助小組，由副秘書長張大春召集社會局、民政局、警察局、教育局與衛生局等局處，希望更快、更積極協助青年穩定生活，儘速幫青年取得身分與戶籍，以利後續安排復學、就業、居住等相關事宜。

市府說明，青年的爸爸向警方表示，青年的媽媽為外籍移工，兩人曾共同撫養孩子但沒有婚姻關係；因此社工現階段將積極聯繫爸爸，先取得出生證明等相關文件，協助父子做親子鑑定，並辦理認領登記。

市府表示，待協助青年取得身分，再討論接下來的生活規劃及國民補習教育資源；因為青年也期待可以工作自立，若有適合的工作機會也會媒合轉介，積極輔導他回歸社會。

台中市社會局長廖靜芝今天進一步表示，由於父親住處外有大批媒體守候，社會局人員昨天無法如期與父親接觸取得出生資料，希望今天能夠順利拿到出生證明，等看到出生證明才能進行後續作業。

廖靜芝指出，因為青年的父母沒有婚姻關係，根據戶籍法規定，父子需進行親子鑑定，證實有血緣關係後，再由父親辦理認領登記。

社會局說明，青年目前暫時安置於臨時收容處所，餐食與基本生活照顧無虞，白天由生活輔導員帶領參加活動，加強他的人際互動和生活自理能力。因為青年自述過去生病都是吃爸爸買的成藥，沒有去過醫院，為了確認青年的身體狀況，市府也將專案協助帶他做健康檢查，以及確認是否需要補接種疫苗。

青年 社會局 台中市

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