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兒童空間進度衝刺 盧秀燕拚卸任前再增13親子館、4國兒運

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
社會局長廖靜芝表示，明年底前台中市親子館數量將達到30處，完成29區都有親子館的目標。記者陳敬丰／攝影
社會局長廖靜芝表示，明年底前台中市親子館數量將達到30處，完成29區都有親子館的目標。記者陳敬丰／攝影

台中市兒童數量居六都第二，市府近年打造兒童空間，包含親子館、國民暨兒童運動中心與兒童運動中心等等，目前已有17處親子館、3處國兒運與4處兒運，去年總使用人次超過500萬人次；市長盧秀燕預計在明年底卸任前，再增設13處親子館與4處國兒運。

市府今天開市政會議，社會局與運動局針對親子館、兒童運動中心專案報告。盧秀燕說，台中是全台第二大城市，年輕人數量也是六都第二，年輕人願生敢養，市府也要提供相關設施，運動、活動場域很重要，過去台中專屬於孩子的場地非常稀少，她上任後大力推動。

社會局長廖靜芝表示，市府2019年開始推動區區親子館，從該年的4處，成長到2023年的14處，目前有17處，預計明年底前完成共30處，達到29區都有親子館的目標；不少親子館是以既有空間改建而成，包含區公所、商場等等，依照既定的工程期程完工、開幕。

廖靜芝指出，親子館以「共玩共育」為核心，提供0到6歲嬰幼兒與照護者免費活動空間，分齡、分區，設有多元遊戲空間、親子互動活動、親職教育與社區服務等等，個別親子館也有特色主題，社會局7月到8月會辦理「夏一站，親子館」集章活動；去年共有102萬人次使用親子館。

運動局長游志祥報告，台中的國民暨兒童運動中心是全國首創，結合國民運動中心原有的6大核心設施，再規畫出兒童專屬的空間與課程，不同場館有多元課程，如長春國兒運有室內外泳池，開設水育課程，大里國兒運設壁球場，讓兒童體驗新興運動。

游志祥表示，市府持續打造國兒運，今年8月豐原國兒運開幕，9月清水國兒運營運，年底太平國兒運啟用，明年中還有北屯國兒運，此外烏日全民館、西區兒運都將在明年下半年亮相；市府已投入超過60億元經費，目前課程參與人數突破30萬人次，去年入場人次400萬人次。

盧秀燕補充，近年台中的兒童空間成為各縣市取經對象，台北市長蔣萬安、新竹市長高虹安以及不少外縣市議員紛紛來台中交流；做得如此成功，決心非常重要，如兒童運動場館就投入超過60億元，是很大規模的投資，如今看到使用人數越來越多也很安慰，歡迎市民多多使用。

台中市府2019年開始推動兒童運動場館，已投入超過60億元，去年入場人次超過400萬人次。圖為今年9月將啟用的清水國兒運。本報資料照片
台中市府2019年開始推動兒童運動場館，已投入超過60億元，去年入場人次超過400萬人次。圖為今年9月將啟用的清水國兒運。本報資料照片
運動局長游志祥指出，今年到明年還有4處國兒運、烏日全民館與西區兒運將啟用。記者陳敬丰／攝影
運動局長游志祥指出，今年到明年還有4處國兒運、烏日全民館與西區兒運將啟用。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，台中的兒童數量六都第二，她上任後大力推動親子館、兒童運動中心，他縣市紛紛來取經。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，台中的兒童數量六都第二，她上任後大力推動親子館、兒童運動中心，他縣市紛紛來取經。記者陳敬丰／攝影

運動 親子 社會局

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