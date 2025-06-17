彰化「童萌卡」發放 1-3歲1年領1萬點購物

彰化縣推出全國首創彰化幼兒獨有的「童萌卡」，家中有1到3歲幼兒的家庭可領取1萬元點數，用來購買育兒相關用品或食品，全縣估計有2.4萬人受惠，縣府昨天在彰化戶政事務所發出第一張童萌卡，正式啟動童萌卡購物活動。

彰化縣政府民政處長劉玉平代表縣長王惠美發出第一張「童萌卡」，並特別致贈小禮物。搶到頭香的王先生說，很開心也很榮幸領取第一張童萌卡，也感謝縣政府推出這樣的政策，拿到童萌卡之後，打算用來購買小孩子的奶粉、尿布及日用品。

民政處長劉玉平表示，縣府從今年5月推出全國首創的 「童萌卡」，讓年輕爸媽減輕育兒的成本壓力，到目前為止，預估全縣有2.4萬人符合條件，目前申請約有1.2萬件，並陸續通知前往戶政所領取，領到「童萌卡」後，即可到設有童萌卡扣點設備的245家特約商店消費。

民政處表示，「童萌卡」每卡存有1萬點（元），到特約店家購買相關嬰幼兒商品，不僅減輕家庭負擔，也可引導消費回流到在地店家，促進產業活絡，形成「育兒支持」與「經濟發展」良性循環。符合申請資格的爸爸媽媽可透過彰化縣政府數位便民櫃臺線上申請，或至彰化縣各戶政事務所臨櫃申請。

縣府並招募童萌卡特約商店，招募期限到6月30日截止，特約商店名單已同步公告在彰化縣政府民政處童萌卡專區網站（https://gov.tw/7EF）提供查詢。