台中埔子活動中心 憂老幼共用互相干擾

台中沙鹿埔子市民活動中心規畫為長者據點，有家長希望增設公托，但地方里長擔心長、幼共用會互相干擾，市府表示，將協調各方意見，讓社區資源發揮最大效益。

彰化縣啟用的長照衛福大樓，長幼共用但出入不同，不會互相干擾，而且都滿招。

沙鹿人口去年突破10萬人，兩歲以下幼兒近2000人，目前僅有福興里一處公托25個名額，候補人數卻多達170人。台中市議員楊典忠表示，沙鹿托嬰中心的排隊人數是收托員額的6倍以上，是台中托嬰中心候補最多人的區域，有家長等了兩年仍無法送托，顯見沙鹿區公共托育設施布建速度過慢。

沙鹿區年輕家長反映，從孩子一出生就開始排隊等公托，等了近一年仍未有消息，只能轉向私托或由家人幫忙，讓她身心俱疲，市府若能在埔子市民活動中心設置公托，可緩解年輕夫妻托育負擔。

沙鹿區埔子里長蔡伶青表示，她和台中市副議長顏莉敏都支持要該里新設公托，符合年輕夫妻需求，她們爭取設在埔子里已規畫的社會住宅內，同時有公托和日照中心功能。

蔡伶青表示，埔子里近幾年人口成長很快，長者關懷據點開設的教室幾乎都滿人，該里將設的多功能活動中心可滿足長者需求，長者的課程和活動多，有些活動較吵雜，如果公托同時設在活動中心不適合。

地方居民說，活動中心空間有限，若將托嬰設施與長者活動共用，雙方作息與需求存在明顯差異，恐造成互相干擾，也引發鄰里間的摩擦，呼籲市府應規畫各自獨立空間，以兼顧長者與幼兒的權益。

台中市政府表示，針對地方不同意見，市府秉持公平、公正原則處理，未來透過實地勘查與廣納在地意見，提出兼顧托育與長者活動的空間調度方案，包含使用時段彈性調整、隔音與動線優化等，以確保設施老幼共用無礙。

彰化縣共規畫18棟長照衛福大樓，老、幼共用，目前已有二林、芳苑、竹塘及大城等4棟處啟用，年底還有北斗及員林、彰化市3棟開幕。社會處表示，部分大樓一樓、二樓是做公托或親子館，方便家長接送，三樓或四樓則是日照或社區活動中心，老幼各有不同出入口，也使用不同電梯，不會互相干擾，無論公托或長照都是滿招，受到地方肯定。