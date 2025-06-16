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彰化縣議會青年議事體驗營 共50個名額6月18日前報名
彰化縣議會主辦的「第四屆青年議事體驗營」訂7月3日至5日登場，今年以「AI新世代 彰化青年創新局」為主題，融合AI、ESG永續發展與民主實作，打造全台唯一由地方議會主辦的青年參政體驗平台，共50個名額，至6月18日前受理報名。
縣議會今天在新會館一樓，邀請彰化縣副縣長周傑、資深議員及學生代表共同完成象徵性的「未來城市啟動儀式」，議會秘書長陳三民表示，今年青年議事體驗營主題為「AI新世代，彰化青年創新局」，結合AI與教育、交通、智慧城市、觀光、環保五大公共政策面向，邀請10位資深議員擔任導師，並號召歷屆學長姐協助，促進經驗傳承。
國民黨團代表張錦昆議員感謝議長謝典林對青年培育，青年議事體驗營提供民主實踐平台，鼓勵學生關注公共事務並思考議員角色，強調AI時代資訊快速，需培養深度參與與判斷力。彰化率先全國舉辦此營，展現對青年與世代傳承的重視。
民進黨團總召李俊諭肯定謝典林議長持續推動，展現青年對公共事務熱忱，透過議員導師讓學生提前認識政治實務，是政治傳承起點。強調AI時代結合科技與民主教育重要，期待活動持續擴大，深化基層民主扎根。
彰化縣副縣長周傑提到，相較於中央部會與立院緊張關係，彰化縣府與議會和諧運作，是民主素養高度展現。強調青年參與公共事務的重要性，並分享自己立法院推動青年議事活動經驗。期盼透過實際參與培養政治人才。
第三屆體驗營學生和美高中陳煥程也回來分享經驗，感謝議會提供機會體驗議會運作與公共事務，培養學員團隊合作、溝通與邏輯思考能力。
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