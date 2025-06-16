快訊

出生後沒去過醫院！台中黑戶青年生病只吃成藥 市府將安排健檢

已累計連32摃...威力彩頭獎再摃龜 周四有機會拚14億元得主

再熱7天...這日天氣最不穩 北台灣午後慎防局部豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化縣議會青年議事體驗營 共50個名額6月18日前報名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會主辦的「第四屆青年議事體驗營」訂7月3日至5日登場，今天舉辦「未來城市啟動儀式」，邀請資深議員及副縣長周傑、學生代表出席。圖／縣議會提供
彰化縣議會主辦的「第四屆青年議事體驗營」訂7月3日至5日登場，今天舉辦「未來城市啟動儀式」，邀請資深議員及副縣長周傑、學生代表出席。圖／縣議會提供

彰化縣議會主辦的「第四屆青年議事體驗營」訂7月3日至5日登場，今年以「AI新世代 彰化青年創新局」為主題，融合AI、ESG永續發展與民主實作，打造全台唯一由地方議會主辦的青年參政體驗平台，共50個名額，至6月18日前受理報名。

縣議會今天在新會館一樓，邀請彰化縣副縣長周傑、資深議員及學生代表共同完成象徵性的「未來城市啟動儀式」，議會秘書長陳三民表示，今年青年議事體驗營主題為「AI新世代，彰化青年創新局」，結合AI與教育、交通、智慧城市、觀光、環保五大公共政策面向，邀請10位資深議員擔任導師，並號召歷屆學長姐協助，促進經驗傳承。

國民黨團代表張錦昆議員感謝議長謝典林對青年培育，青年議事體驗營提供民主實踐平台，鼓勵學生關注公共事務並思考議員角色，強調AI時代資訊快速，需培養深度參與與判斷力。彰化率先全國舉辦此營，展現對青年與世代傳承的重視。

民進黨團總召李俊諭肯定謝典林議長持續推動，展現青年對公共事務熱忱，透過議員導師讓學生提前認識政治實務，是政治傳承起點。強調AI時代結合科技與民主教育重要，期待活動持續擴大，深化基層民主扎根。

彰化縣副縣長周傑提到，相較於中央部會與立院緊張關係，彰化縣府與議會和諧運作，是民主素養高度展現。強調青年參與公共事務的重要性，並分享自己立法院推動青年議事活動經驗。期盼透過實際參與培養政治人才。

第三屆體驗營學生和美高中陳煥程也回來分享經驗，感謝議會提供機會體驗議會運作與公共事務，培養學員團隊合作、溝通與邏輯思考能力。

彰化縣議會主辦的「第四屆青年議事體驗營」訂7月3日至5日登場，今天舉辦「未來城市啟動儀式」，邀請資深議員及副縣長周傑、學生代表出席。圖／縣議會提供
彰化縣議會主辦的「第四屆青年議事體驗營」訂7月3日至5日登場，今天舉辦「未來城市啟動儀式」，邀請資深議員及副縣長周傑、學生代表出席。圖／縣議會提供
彰化縣議會主辦的「第四屆青年議事體驗營」訂7月3日至5日登場，今天舉辦「未來城市啟動儀式」，邀請資深議員及副縣長周傑、學生代表出席。圖／縣議會提供
彰化縣議會主辦的「第四屆青年議事體驗營」訂7月3日至5日登場，今天舉辦「未來城市啟動儀式」，邀請資深議員及副縣長周傑、學生代表出席。圖／縣議會提供

青年 議員 民進黨 彰化 國民黨

延伸閱讀

今年一期水稻中南部收購價創新高 彰化憂天雨影響後勢行情

好仙氣！彰化縣議員賴清美臉書PO出她AI古典照 令人驚豔

彰化中古電器回收場清晨大火 母子倉惶逃生雙腿燙傷送醫

房屋標準價格今年將有13縣市重評 二地方調高

相關新聞

彰化縣議會青年議事體驗營 共50個名額6月18日前報名

彰化縣議會主辦的「第四屆青年議事體驗營」訂7月3日至5日登場，今年以「AI新世代 彰化青年創新局」為主題，融合AI、ES...

跨「樂」光譜！彰化市管弦樂團辦音樂會 彰中雨賢館6月28日盛大登場

創團22年的彰化市立管弦樂團，6月28日晚間與來自北台灣的汐止城市愛樂管弦樂團、南台灣的高雄市逢緣合唱團跨區域合作，以「...

吹合歡山冷氣長大！南投夏季限定「高山草莓」採收開賣了

草莓是冬季水果，南投仁愛鄉農會看準當地高海拔，入夏涼爽，輔導農民種草莓，已有6、7戶投入，目前進入採收期，預計7、8月盛...

沙鹿埔子活動中心設公托...地方憂互相干擾 中市府：妥善協調

台中沙鹿人口去年突破10萬，埔子市民活動中心去年催生成功，作為長者據點，有家長希望可在活動中心增設公托，但地方里長認為活...

彰化市寺廟被檢舉煙囪狂冒煙 環保局稽查暫未見空汙

彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。彰化縣環保局今天派員...

今年一期水稻中南部收購價創新高 彰化憂天雨影響後勢行情

今年一期稻作由南而北收割，彰化縣溪州鄉開始割稻，每百台斤濕穀市場收購價1180元創新高，行情雖好，卻遇到梅雨和颱風雨，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。