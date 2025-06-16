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跨「樂」光譜！彰化市管弦樂團辦音樂會 彰中雨賢館6月28日盛大登場
創團22年的彰化市立管弦樂團，6月28日晚間與來自北台灣的汐止城市愛樂管弦樂團、南台灣的高雄市逢緣合唱團跨區域合作，以「跨樂光譜」為題在彰化高中雨賢館舉辦音樂會；7月中旬，將應邀到馬來西亞參加國際交流音樂會。
市公所指出，彰化市立管弦樂團已成為中部最具代表性的管弦樂團之一，樂團不僅孕育出無數熱愛音樂的青少年，更走入校園、走進社區，讓管弦樂成為彰化市民生活的一部分；彰化市立管弦樂團的足跡，更已遍及南非、日本、韓國、德國、法國等十餘國，讓團員們在舞台上成長，也在跨文化交流中認識世界。
28日的演出，從完整編制的管弦樂團開場，延伸至小提琴、長笛、打擊樂、聲樂獨唱與大合唱等多樣形式，曲目安排涵蓋經典、現代與跨界創作，在范楷西的指揮下，以音符勾勒感動、以旋律傳遞信念，將觀眾帶入一場視覺與聽覺交織的音樂旅程。
兼任團長的市長林世賢表示，一場音樂會的誕生，來自無數人的努力與支持，衷心感謝矽品精密工業股份有限公司與財團法人日月光文教基金會，多年來對彰化市藝文活動的鼎力支持，讓藝術得以持續在這片土地發芽、茁壯；另感謝豪聲樂器獨家贊助KOROGI百萬馬林巴琴，為本次演出注入專業能量與亮點。
6月18日起開始索票，索票地點：彰化市公所、彰化藝術館，洽詢電話（04）7222141轉1713。
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