吹合歡山冷氣長大！南投夏季限定「高山草莓」採收開賣了

草莓是冬季水果，南投仁愛鄉農會看準當地高海拔，入夏涼爽，輔導農民種草莓，已有6、7戶投入，目前進入採收期，預計7、8月盛產；農會表示，近期產量還不大，但品質口感佳，且錯開平地產期，每台斤售價約500元，提供宅配販售。

仁愛鄉農會指出，國產草莓主要集中在苗栗大湖、南投國姓等地，而草莓喜歡冷涼環境，因此產期集中在冬、春季節，但仁愛因地處高海拔，入夏涼爽，日夜溫差達8度以上，有種草莓潛力，3年前與農民張沁玥研究，並輔導測試投入種植。

經過2年測試，今年仁愛山區成功種出香水品種草莓及少數日系草莓，草莓農張沁玥說，高山有地理氣候優勢，雖採露天土耕栽培，病蟲害卻比平地少，草莓在低溫環境下生長較慢，同樣是香水品種，但果實Q度更好更扎實，酸度也降低。

張沁玥也提到，栽種高山草莓也不輕鬆，因為健康苗株不易取得，原物料、產品運輸也因偏遠高山，耗損及相關成本較高，加上定植前前置作業以及包裝分級更為繁雜，需要更多人力支應，導致高海拔草莓栽種成本不低，就盼打開銷售通路。

仁愛鄉農會表示，目前鄉內已有6、7戶以小農模式投入栽種草莓，整體種植面積約1公頃，而吹著「合歡山冷氣」長大的草莓已從產期從6月開始，現已開始採收夏季草莓，預計7、8月進入盛產期，並延續至11月，每台斤售價約500元。