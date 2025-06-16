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沙鹿埔子活動中心設公托...地方憂互相干擾 中市府：妥善協調

聯合報／ 記者余采瀅游振昇／台中即時報導
台中沙鹿人口去年突破10萬，埔子市民活動中心去年催生成功，作為長者據點。圖／台中市府提供
台中沙鹿人口去年突破10萬，埔子市民活動中心去年催生成功，作為長者據點。圖／台中市府提供

台中沙鹿人口去年突破10萬，埔子市民活動中心去年催生成功，作為長者據點，有家長希望可在活動中心增設公托，但地方里長認為活動中心設公托不適合，會互相干擾，地方意見分歧。台中市政府表示，將妥善協調各方意見，讓社區資源發揮最大效益。

沙鹿人口增加快速，其中兩歲以下幼兒近2000人，目前僅有福興里一處公托25個名額，候補人數卻多達170人。台中市議員楊典忠表示，沙鹿托嬰中心的排隊人數是收托員額的6倍以上，是台中托嬰中心候補最多人的區域，有家長等了兩年仍無法送托，顯見沙鹿區公共托育設施布建速度過慢。

沙鹿區年輕家長反映，自己從孩子一出生就開始排隊等公托，等了近一年仍未有消息，只能轉向私托或由家人幫忙，讓她身心俱疲，市府若能在埔子市民活動中心設置公托，可緩解年輕夫妻托育負擔。

沙鹿區埔子里長蔡伶青表示，她和台中市副議長顏莉敏都支持要該里新設公托，符合年輕夫妻需求，她們爭取設在埔子里已規劃的社會住宅內，同時有公托和日照中心功能。

蔡伶青表示，埔子里近幾年人口成長很快，長者關懷據點開設的教室幾乎都滿人，該里將設的多功能活動中心可滿足長者需求，長者的課程和活動多，有些活動較吵雜，如果公托同時設在活動中心不適合。

地方居民說，活動中心空間有限，若將托嬰設施與長者活動共用，雙方作息與需求存在明顯差異，恐造成互相干擾，也引發鄰里間的摩擦，呼籲市府應規劃各自獨立空間，以兼顧長者與幼兒的權益。

台中市政府表示，針對地方不同意見，市府秉持公平、公正原則審慎處理，未來透過實地勘查與廣納在地意見，提出兼顧托育與長者活動的空間調度方案，包含使用時段彈性調整、隔音與動線優化等，確保設施共用無礙。

埔子市民活動中心為具綠建築標章的現代建築，由市府自籌經費6345萬4000元興建，基地面積2999平方公尺，為地上4層建築，總樓地板面積1236平方公尺，屬於大型的活動中心。

議員 托育 托嬰 台中市

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