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彰化市寺廟被檢舉煙囪狂冒煙 環保局稽查暫未見空汙

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。圖／陳姓市民提供
彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。圖／陳姓市民提供

彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。彰化縣環保局今天派員稽查，未發現燃燒金紙產生空汙情事，但呼籲廟方遵守環保法令，減少焚化金紙，或交給環保局協助集中燒，維護空氣品質

住這間寺廟附近的陳姓市民投訴，指這間廟焚燒的金紙化量大，多年前，換裝大焚爐及10多公尺高的煙囪，焚燒金紙後的濃煙，常利用天雨或暗夜排放，沿著煙囪直升而上，臭味伴著濃煙飄散，附近居民曾向環保局、民代陳情，里長也表示會去溝通，都未見改變。

陳姓市民說，廟方自稱使用環保金爐，而且焚化的紙錢經過處理，不會造成汙染，但其實還是看得到煙，聞得到臭味。

廟方人員回應表示，廟方使用環保金爐燒紙錢已約10年了，經過水洗處理，再從升高的煙囪排出，排出的是水蒸氣，無味無臭。

針對這間寺廟被檢舉燃燒金紙涉及製造汙染，彰化縣環保局表示，今天上午派員前稽查，稽查時，尚未發現燃燒金紙產生空汙（粒狀物）的情事，稽查人員當場向廟方管理委員宣導相關環保法令，請廟方配合政府政策，進行金紙減量，或交給環保局協助集中燒，共同維護空氣品質。

彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。圖／陳姓市民提供
彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味。圖／陳姓市民提供
彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味，環保局今天派員前往稽查，未發現燃燒金紙產生空汙情事。圖／環保局提供
彰化市公園路一間寺廟被附近住戶投訴，指廟方矗立一支10多公尺高的煙囪，常在夜裡或雨天冒出濃煙及異味，環保局今天派員前往稽查，未發現燃燒金紙產生空汙情事。圖／環保局提供
彰化縣環保局稽查人員前往這間寺廟稽查，目視煙囪，未發現燃燒金紙產生空汙（粒狀物）的情事。圖／環保局提供
彰化縣環保局稽查人員前往這間寺廟稽查，目視煙囪，未發現燃燒金紙產生空汙（粒狀物）的情事。圖／環保局提供

金紙 空氣品質 環保局

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