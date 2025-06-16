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科技廠進駐草屯 許淑華：友善環境持續吸引投資

中央社／ 南投縣16日電

歐群科技草屯鎮新廠今天啟用，南投縣長許淑華出席說，縣府持續改善行政作業，積極打造智慧化、友善投資環境，盼吸引更多像歐群科技如此具創新能力的優秀企業進駐南投投資。

專業製造細孔放電加工機、自動控制設計的歐群科技股份有限公司，今天在草屯鎮舉辦新廠剪綵暨創業25週年慶祝，許淑華出席祝賀並肯定歐群科技透過董事長廖月照帶領，跨足生技領域、持續創新突破，並將新廠設在南投，為地方帶來更多就業機會。

許淑華致詞表示，歐群科技新廠今天落成啟用，總投資逾新台幣5億5000萬元，將成為草屯重要指標企業，新廠全面導入AI技術、自動化生產設備與綠能規劃；歐群科技曾獲國家磐石獎等肯定，也跨足氫能科技與智慧製造，展現多元化發展與永續經營的企業決心。

廖月照說，公司2000年在台中市霧峰區成立，秉持專業與創新精神，專注於細孔放電加工機研發與製造，產品行銷35國，2022年成立歐群生醫股份有限公司進軍氫保健及氫能源，在健康與工業領域推動創新應用，很高興新廠設在南投草屯，新的科技廠不僅代表企業邁向新階段，也將有效提升生產規模與研發能量。

許淑華 生技 南投

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