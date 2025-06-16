今年一期水稻中南部收購價創新高 彰化憂天雨影響後勢行情

今年一期稻作由南而北收割，彰化縣溪州鄉開始割稻，每百台斤濕穀市場收購價1180元創新高，行情雖好，卻遇到梅雨和颱風雨，不少農民要等雨季結束再收稻，屆時南部與中部的水稻收割撞期，是否影響糧商收購買仍有待觀察。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦今表示，農業部調高公糧收購數量和價格，輔導收購稉稻每公斤從23元調至24.5元，輔導收購秈稻及糯種稻穀每公斤從22元調至23.5元，收購梗稻26元，收購面積為計畫收購每公頃從2千公斤調高到3250公斤，輔導收購從1200公斤調至2550公斤，據了解農民都樂意繳交公糧。

彭顯賦說，截至目前，糧商預計今年公糧繳交狀況很好，因此南部對一期稻穀開出每百台斤濕穀1180元的收購價，溪州方面是1170元，比去年同期1050元至1060元高出約一成，可見政府愛護農民提高公糧收購價格已發揮拉抬糧價的正面效應。

台灣稻米競賽冠軍米的重要產地竹塘鄉，尚未收割，鄉農會總幹事詹光信指出，政府雙雙提高稉穀、秈穀和糯種米稻穀的收購價，農民都有高度意願繳交公糧，有效帶動民間糧食價格，竹塘鄉接到糧商消息每百台斤濕穀收購1150元，比去年同期多100元，創歷史新高，這兩年肥料等農業資材和人工漲價，每百台斤多100元多少彌補連年上漲的耕種成本。

但詹光信擔心連日梅雨和颱風雨，南部很多農民暫停收割，要等天晴再割稻，彰化區水稻本月中下旬收成，屆時南部和彰化的稻穀同時採收出售，大量待價而沽，糧商是否調低收購價、價格底線會落在多少，仍有待觀察。