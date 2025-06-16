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彰化縣首創「童萌卡」今發放 1到3歲幼兒每年有1萬點可購物
彰化縣推出全國首創彰化幼兒獨有的「童萌卡」，家中有1到3歲幼兒的家庭可領取1萬元點數，用來購買育兒相關用品或食品，縣府今天在彰化戶政事務所發出第一張童萌卡，正式啟動童萌卡購物活動。
彰化縣政府民政處長劉玉平代表縣長王惠美發出第一張「童萌卡」，並特別致贈小禮物。搶到頭香的王先生說，很開心也很榮幸領取第一張童萌卡，也感謝縣政府推出這樣的政策，拿到童萌卡之後，打算用來購買小孩子的奶粉、尿布及日用品。
民政處長劉玉平表示，縣府從今年5月推出了全國首創的 「童萌卡」，讓年輕爸媽減輕育兒的成本壓力，到目前為止，全縣申請案件數約有1萬2千多件，並陸續通知前往戶政所領取，領到「童萌卡」後，即日起，即可到設有童萌卡扣點設備的245家特約商店消費。
民政處表示，「童萌卡」是彰化縣政府為鼓勵持續設籍彰化縣青壯年家庭，減輕育兒負擔並促進縣內經濟發展推出的亮點計畫，獲得縣民廣大好評，符合申請資格的爸爸媽媽可透過彰化縣政府數位便民櫃臺線上申請，或至彰化縣各戶政事務所臨櫃申請。
民政處表示，「童萌卡」每卡存有1萬點（元），到特約店家購買相關嬰幼兒商品，不僅減輕家庭負擔，也可引導消費回流到在地店家，促進產業活絡，形成「育兒支持」與「經濟發展」良性循環。
縣府並招募童萌卡特約商店，招募期限將到6月30日截止，特約商店名單已同步公告於彰化縣政府民政處童萌卡專區網站提供查詢。
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