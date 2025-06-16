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好仙氣！彰化縣議員賴清美臉書PO出她AI古典照 令人驚豔

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣民進黨籍縣議員今天在臉書PO早安文，並附上一張「仙氣」十足的古典美女照片，令人驚豔，賴清美說，其實是「AI」圖片，原圖是來自她30多年前的駕照大頭照。圖／賴清美提供
彰化縣民進黨籍縣議員今天在臉書PO早安文，並附上一張「仙氣」十足的古典美女照片，令人驚豔，賴清美說，其實是「AI」圖片，原圖是來自她30多年前的駕照大頭照。圖／賴清美提供

彰化縣民進黨籍縣議員今天在臉書PO早安文，並附上一張「仙氣」十足的古典美女照片，令人驚豔，紛紛有人跟她詢問照片中的美女是否就是她本人？賴清美說，其實是「AI」圖片，原圖是來自她30多年前的駕照大頭照，神韻還是很像。

賴清美說，PO這張照片的原意，不是自我炫耀，而是想跟進AI技術的發展潮流，以她這張古典照片為例，原圖是她30歲時的駕照大頭照片，經AI改造，改變髮型及服飾，其實五官的神韻還是很像。

今年62歲的賴清美，年輕時就常被稱讚是個美女，她說，這張經由AI處理的古典照片在PO出後，確實有很多人表示「很仙氣」，紛紛跟她詢問：「這是議員年輕的照片嗎？」、「這是議員的女兒？」雖然是AI處理，但是能以如此古典的呈現方式，還是很歡喜。

賴清美說，PO這張古典照片，主要是感受到AI技術的可怕，幾乎是可以亂真，難怪會被詐騙集團利用做為犯罪工具，希望以此喚起民眾意識，要多多了解AI，而相關單位也應做好宣導，讓民眾如何去辨識真偽，才不至淪於治安問題。

彰化縣縣議員今天在臉書PO一張「仙氣」十足的古典美女照片（左），令人驚豔，賴清美說，其實是「AI」圖片，原圖是來自她30多年前的駕照大頭照（右上），右下則是現在的照片。圖／賴清美提供
彰化縣縣議員今天在臉書PO一張「仙氣」十足的古典美女照片（左），令人驚豔，賴清美說，其實是「AI」圖片，原圖是來自她30多年前的駕照大頭照（右上），右下則是現在的照片。圖／賴清美提供

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