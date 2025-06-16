南投「捐發票換電影票」今起開跑 1人最多換5張

為加強宣導正確納稅觀念及新頒（修）法規，南投縣政府稅務局今（16日）起舉辦捐發票換電影票活動，憑尚未開獎且消費10元以上的紙本發票18張或雲端發票12張，可兌換南投戲院電影票1張，每人最多限兌換5張，還能換宣導品。

稅務局表示，近年結合縣內公益社會福利團體，利用暑假期間辦理電影欣賞會，更於今天起舉辦捐發票兌換電影票活動，民眾可憑尚未兌獎的統一發票正本紙本或雲端發票，於稅務局總局（南投市復興路2號）一樓服務科進行兌換。

民眾只要備妥尚未開獎且消費10元以上的統一發票正本紙本發票18張或雲端發票12張，就能兌換南投戲院2D電影票1張，憑電影招待券可於2026年1月31日前至南投戲院選擇上映的影片觀看，每人最多限兌換5張。

此外，民眾完成兌換電影票後，也能填寫租稅問答單並答題正確就送宣導品1份；另，可憑尚未開獎且消費10元以上的統一發票正本紙本發票10張或雲端發票5張，再兌換宣導品1份，每人最多限兌換2份，以上數量有限，兌完為止。

稅務局表示，除捐發票兌換電影票，也鼓勵民眾下載統一發票兌獎APP申辦手機條碼，凡在活動期間下載該APP，並設定社會福利團體捐贈碼、設定載具歸戶及領獎資料，再贈送宣導品1份，若有問題可撥打免費服務電話0800-496969洽詢。