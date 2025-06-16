引客獎勵方案 邀旅行社組團騎遊台中每團1萬元獎勵金

為促進觀光產業發展並擴大自行車旅遊族群，台中市政府觀光旅遊局推出「2025台中自行車嘉年華—探索台中之美引客獎勵方案」，即日起至9月30日止，提供50團、每團1萬元獎勵金，邀請各地旅行社業者規劃單車遊程，帶旅客騎遊台中。

台中市觀旅局長陳美秀表示，台中擁有全台最完善的自行車道網絡，總長超過780公里，涵蓋山區林道、海岸濱海、屯區田野與都心街區等多元路線，后豐鐵馬道、濱海自行車道、草湖溪自行車道、綠空廊道，都是聞名全國的經典自行車道，騎長程挑戰體能或騎短程放鬆身心皆相宜，適合騎鐵馬、減碳遊的城市，去年更獲頒交通部觀光署首屆「永續旅遊推廣貢獻獎」。

陳美秀說，今年的單車旅遊引客獎勵方案以「騎乘＋體驗」為設計主軸，邀請經交通部觀光署核准設立並符合申請規定的旅行業者，規劃團旅遊程吸引民眾騎訪台中山城花卉美景、海線濕地風情、屯區文化底蘊與都會綠廊風貌，公私協力活絡自行車旅遊市場，結合在地文化、生態資源與觀光亮點，打造兼具深度與多元特色的慢旅體驗。

觀旅局表示，此次「探索台中之美 引客獎勵方案」共7波主題活動，包含不同的體驗遊程，透過合法旅行社並入住台中合法旅宿，達成個別活動條件即可獲得獎勵金，詳細內容已公布於台中觀光旅遊網。